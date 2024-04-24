Sivas'ta üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Sivas\'ta üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma Birim Başkanı Kemal Demetçicek tarafından üniversite öğrencilerine afet farkındalık bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, afetlere hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı ve bilinçli bir nesil yetiştirme amacı güdüldü. Programa, Şarkışla Belediye Başkanvekili, İlçe Milli Eğitim Müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

24.04.2024 15:49
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma (CAK) Birim Başkanı Kemal Demetçicek tarafından düzenlenen eğitim, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Demetçiçek, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekti.

Verilen eğitimin bilinç oluşturması ve farkındalığı arttırması bakımından önemli olduğunu söyleyen Demetçiçek, afetler karşısında bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanvekili Mehmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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