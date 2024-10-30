Tekirdağ\'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESET 85 YAŞINDAKİ ZELİHA DEMİRSOY'A AİT ÇIKTI

Yapılan araştırmada, cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi. Demirsoy'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.