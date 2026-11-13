Sarmad, Türkiye'nin COP31'de Küresel Güney ve Kuzey'i birleştirebileceğini söyledi - Son Dakika
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Sarmad, Türkiye'nin COP31'de Küresel Güney ve Kuzey'i birleştirebileceğini söyledi

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Sarmad, Türkiye\'nin COP31\'de Küresel Güney ve Kuzey\'i birleştirebileceğini söyledi
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Sarmad, Türkiye\'nin COP31\'de Küresel Güney ve Kuzey\'i birleştirebileceğini söyledi
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COP31 Danışma Kurulu Üyesi Sarmad, Antalya'daki zirvede Türkiye'nin Küresel Güney ve Kuzey'i birleştirip dünya için kabul edilebilir bir çözüm sunabileceğini söyledi. Sarmad, 1,5 derece sınırının korunması ve yenilenebilir enerji depolamanın öne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) eski İcra Sekreteri Yardımcısı ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Ovais Sarmad, " Türkiye'nin bu zirveden daha geniş bir düzeyde dünya için kabul edilebilir bir çözümle çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sarmad, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

COP31'in, küresel jeopolitik ve iklim değişikliği konusunda son derece kritik bir dönemde gerçekleştiğine değinen Sarmad, "Dolayısıyla benim beklentim, Türkiye'nin başkanlığında burada bulunan tüm tarafların mutabık kalacağı, çok güçlü ve çok net hedefler belirlememizdir." diye konuştu.

Sarmad, bu hedeflerin başında ise küresel ısınmanın 1,5 derece sınırının içinde kalmasına özen gösterilmesi ya da bu sınırın aşılmasının önlenmesinin yer aldığını vurgulayarak, "Bence tek bir çözüm değil, pek çok çözüm var. Özellikle yenilenebilir enerji hareketi ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki artan farkındalık sayesinde, pek çok çözüm mevcut." ifadelerini kullandı.

Bu çözümlerin dönüştürücü ve geniş ölçekte uygulanabilir olması gerektiğine işaret eden Sarmad, "Şeffaf olması ve insanların, şirketlerin, kurumların ya da hükümetlerin bu çözümlerden sorumlu tutulması gerekiyor. Çözümlerden biri de, dünya çapında yenilenebilir enerji depolama tesislerini sürekli olarak iyileştirmeye devam etmek." dedi.

Sarmad, Türkiye'nin Doğu ve Batı açısından bir dönüm noktasında bulunduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla Türkiye, hem Küresel Güney'den hem de Küresel Kuzey'den ülkeleri bir araya getirme ve herkes için kabul edilebilir çözümler için bir platform sunma konusunda bir tür birleştirici güce sahip. Bu nedenle, Türkiye'nin bu zirveden daha geniş bir düzeyde dünya için kabul edilebilir bir çözümle çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sarmad ayrıca, Türkiye'nin iki ana hedefi olan 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon oranına ulaşma ve sıfır atık hedefinin iyi hedefler olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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