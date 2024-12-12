Sason'un Sevek Mesire Alanı, Ziyaretçilerin İlgi Odağı - Son Dakika
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Sason'un Sevek Mesire Alanı, Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Sason\'un Sevek Mesire Alanı, Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Batman'ın Sason ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı destekleriyle açılan Sevek Mesire Alanı, doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Kış aylarına rağmen, sonbaharın güzelliklerini sergileyen bu alan, hem sosyal aktiviteler hem de ilçenin tanıtımı açısından önem taşıyor.

12.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:44
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BATMAN'ın Sason ilçesinde 3 yıl önce Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) destekleriyle açılan Sevek Mesire Alanı'nda mevsim güzelliği, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Sason ilçesinde 2021'de Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) destekleriyle açılan Sevek Mesire Alanı, doğal şelaleleri, tarihi çınar ağaçları, yeşilliği ve akarsuyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Kış aylarına girilmiş olmasına rağmen hala ziyaretçilerin uğrak noktası olan alan, hem görsel şölen sunuyor hem de ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlıyor. Mesire alanına gelenler, alanın güzelliklerini ve yaprak dökümünü izleyerek, vakit geçiriyor.

'BURAYI BİLEREK VE DÜŞÜNÜREK TERCİH ETTİK'

Herkesi ilçeye beklediklerini ifade eden ziyaretçilerden Mücahit Bayır, "Sason'un gerek tarihi gerek doğal yönleriyle olsun, Güneydoğu'da kendine has, kendine münhasır özellikleri mevcut. Biz de öğretmen arkadaşlarla burayı bilerek ve düşünerek tercih ettik. Sonbahar aylarında yaprakların bu hüzünlü dökülüşünün altında içtiğimiz dost kahvesi bizi dostlarımızla daha yakın daha sıcak bir noktaya çekiyor. Hepinizi bu güzel günlerde Sason'a bekliyoruz dedi.

'DOĞASIYLA MUHTEŞEM BİR YER SEVEK'

Alanın kalabalıktan kaçmak için güzel bir yer olduğunu ifade eden ziyaretçilerden Muhsin Baz ise, "Güzel ilçemizin uğrak noktası olan bir yerdir sevmek mesire alanı. Kaynak suyuyla olsun, sonbaharda yarattığı doğa görüntüsüyle harika bir yer. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim. Kalabalıktan kaçmak istiyorsanız, serin sakin ve ruhunuza huzur vermesini istediğiniz bir yer olduğuna kesinlikle eminim. Doğasıyla muhteşem bir yer" diye konuştu.

Ziyaretçilerden İsmail Özmen ise şöyle konuştu: "Ben burada oturuyorum. Buranın ilkbaharı ayrı, yazı ayrı, kışı da ayrı güzel. Burası zaten rengarenktir. Her tarafı ağaçtan olduğu için size görsel bir şölen sunuyor. Huzurlu sakin bir yer, şehrin kalabalığından kaçıp buraya geliyoruz. Ailemizle geldik buraya. Bir yandan piknik yaparken bir yandan da doğayı çekiyoruz. Doğanın keyfini çıkarıyoruz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sason'un Sevek Mesire Alanı, Ziyaretçilerin İlgi Odağı - Son Dakika

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