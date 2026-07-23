Savaşın Yeni Cephesi: Enerji ve Gıda Güvenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın Yeni Cephesi: Enerji ve Gıda Güvenliği

23.07.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modern savaşlar, enerji ve gıda tedarik zincirlerini doğrudan etkileyen bir dönüşüm yaşıyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akkaş, savaşların değişen doğasının küresel enerji ve gıda tedarik zincirlerine etkilerini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Modern savaşların doğası köklü bir değişim geçiriyor. Bir zamanlar savaşların kaderi cephede kazanılan topraklarla belirlenirken, bugün rekabetin ağırlık merkezi limanlara, boğazlara, enerji hatlarına ve ticaret koridorlarına kaymış durumda. Ülkeler artık yalnızca askeri güçleri değil, rakiplerinin ekonomik dolaşım sistemini de doğrudan hedef alıyor. Bu nedenle çatışmaların sonuçları yalnızca cephe hattında değil, küresel tedarik zincirlerinde, enerji piyasalarında ve gıda güvenliğinde de derinden hissediliyor. Bu dönüşümün en somut örneklerini ise bugün ABD ve İsrail'in İran'a, Rusya'nın ise Ukrayna'ya yönelik saldırılarında görüyoruz.

Hürmüz Boğazı ile Karadeniz, küresel enerji ve gıda arzının düğümlendiği iki stratejik koridordur. Hürmüz Boğazı enerji arzı açısından stratejik bir öneme sahipken, Karadeniz tahıl ve gübre ihracatının merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle bu iki kritik hatta yaşanan krizler, küresel enerji ve gıda güvenliğini doğrudan etkilemekte ve fiyatlar üzerindeki baskıyı dünya genelinde hissettirmektedir. Böyle bir ortamda kritik limanların, lojistik koridorlarının ve enerji altyapısının güvenliği her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır.

-Savaşın yeni cephesi: Boğazlar ve limanlar

Son dönemde ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırılar ile Rusya'nın Karadeniz'deki Çornomorsk Limanı'nı hedef alması, küresel ticaretin iki stratejik noktasında eş zamanlı krizlerin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Böylece her iki bölgede yaşanan gelişmeler, bölgesel sınırları aşarak küresel sonuçlar doğurmaya başladı. Aslında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle Rusya'nın son dönemde cephe kazanımları yerine limanları, enerji altyapısını, demiryollarını ve ihracat koridorlarını hedef alan saldırıları, modern savaşların değişen niteliğini açıkça ortaya koymaktadır. Tıpkı Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'de de mesele artık yalnızca Ukrayna'nın güvenliği değil, küresel ekonominin ve uluslararası tedarik zincirlerinin güvenliği haline gelmiştir. Böylece ekonominin temel girdisi olan petrolde yaşanabilecek bir kriz enerji güvenliğini tehdit ederken, tahıl ve gübre arzına yönelik riskler de küresel gıda güvenliğini doğrudan gündeme taşımaktadır.

Küresel ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 35'inin, LNG ihracatının yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yüzde 30'unun geçtiği stratejik bir deniz koridoru olan Hürmüz'de [1] yaşanan kriz, petrol ve gıda ticaretini aksatırken Körfez ülkelerine yönelik saldırılar da petrol üretimini olumsuz etkilemiştir. Boğazda yaşanacak uzun süreli bir aksama, enerji ve gübre maliyetlerini artırarak tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek ve bunun sonucunda önümüzdeki üretim dönemlerinde küresel gıda fiyatlarını yükseltirken piyasalardaki dalgalanmayı da artıracaktır. Nitekim bölgede ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla birlikte Hürmüz'den geçen tanker trafiği geçtiğimiz hafta son iki ayın en düşük seviyesine gerilemiş, birçok uluslararası gemi güvenlik gerekçesiyle Otomatik Tanımlama Sistemlerini (AIS) kapatarak seyrini sürdürmeye başlamıştır. [2] Hürmüz'deki bu güvenlik riskleri enerji piyasalarının yanında, gübre üretimini, ham madde sevkiyatını ve deniz taşımacılığını da doğrudan etkileyerek küresel tedarik zincirlerinde zincirleme kırılganlıklar yaratmaktadır. Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yüksek oynaklık da dünya genelinde enerji görünümü üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Benzer şekilde Rusya'nın Çornomorsk Limanı ve Odessa bölgesindeki tahıl terminallerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları da küresel gıda piyasalarında yeni bir kriz ve enflasyonist baskı oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Nitekim Rusya'nın Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı ve Odessa bölgesindeki kritik tahıl terminallerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında ticari faaliyetler geçici olarak durdurulmuştur. [3] Bu hamleler, askeri hedeflere yönelik saldırıların çok ötesinde stratejik sonuçlar doğurmaktadır. Saldırıların ardından Odessa limanları üzerinden gerçekleştirilen aylık sevkiyat hacmi yaklaşık 6 milyon tondan 4 milyon tona gerileyerek yaklaşık üçte bir oranında azalmıştır. [4] Dünya ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 8'ini gerçekleştiren Ukrayna merkezli Kernel şirketi [5], saldırılar sonrasında limandaki faaliyetlerini askıya aldığını, yaklaşık 45 bin ton buğday ile 9 bin ton ayçiçek yağının zarar gördüğünü, yükleme ekipmanları, depolama tesisleri ve enerji altyapısının ciddi hasar aldığını açıklamıştır. [6] Ukrayna'nın küresel buğday ihracatının yüzde 6'sını ve mısır ihracatının yüzde 11'ini gerçekleştirdiği düşünüldüğünde [7], bu altyapı yıkımlarının yerel savaş ekonomisinin ötesinde, doğrudan küresel gıda arzını hedef aldığı açıkça görülmektedir. Ukrayna ihracatının büyük bölümünün Odessa bölgesindeki limanlar üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu saldırıların küresel gıda güvenliği üzerindeki etkisi daha net anlaşılmaktadır.

-Birleşik tedarik şoku kapıda

Küresel ekonomi açısından asıl yıkıcı senaryo, bu iki stratejik bölgedeki krizlerin birleşerek küresel tedarik zincirlerinde çift yönlü bir arz ve maliyet şoku oluşturmasıdır. Bir yanda Hürmüz hattındaki kırılmalar petrol, doğal gaz ve gübre maliyetlerini yükseltirken, diğer yanda artan güvenlik riskleri nedeniyle Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarında yeni aksaklıklar yaşanmakta ve Rusya dahi alternatif ihracat güzergahlarını değerlendirmek zorunda kalmaktadır. [8] Karadeniz'deki liman saldırılarının ardından gıda emtia fiyatlarında ani yükselişler yaşanmış ve piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişeler artmıştır. Bu eş zamanlı şoklar, enerji maliyetlerinden kaynaklanan girdi enflasyonu ile gıda arzındaki daralmayı aynı anda tetikleyerek küresel ölçekte yapısal maliyet enflasyonunu güçlendirmekte ve dünya gıda fiyat endekslerinde sert dalgalanmalara yol açmaktadır.

Sonuç olarak Hürmüz Boğazı ile Karadeniz, birleşik bir tedarik şoku oluşturabilecek stratejik öneme sahiptir. Biri küresel enerji arzının, diğeri ise küresel gıda arzının merkezinde yer alan bu iki koridor, günümüzde dünya ticaretinin en kritik lojistik hatlarını oluşturmaktadır. Karadeniz'deki ihracat aksamaları yalnızca fiyat artışlarına yol açmayacak, aynı zamanda gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenme sorunlarını da derinleştirecektir. Yükselen navlun maliyetleri ve sigorta primleri ise bu tedarik hatlarının sürdürülebilirliğini her geçen gün daha fazla zorlamaktadır. [9] Özetle savaşın yeni cephesi artık sınır çizgilerinde değil, boğazlarda, limanlarda, enerji şebekelerinde ve uluslararası tedarik koridorlarında kurulmaktadır. Önümüzdeki dönemde devletlerin ulusal güvenlik kapasitesi yalnızca ordularının gücüyle değil, küresel ekonomiyle bütünleşmiş enerji ve gıda tedarik zincirlerini bu asimetrik şoklara karşı ne ölçüde koruyabildikleriyle de belirlenecektir. Hürmüz Boğazı ve Ukrayna limanlarında aynı anda yaşanacak uzun süreli bir kesinti, yalnızca enerji piyasalarını değil, gübre arzını ve tarımsal üretimi de eş zamanlı olarak etkileyerek, birleşik bir tedarik şokuyla birlikte 2022 Ukrayna gıda krizinden daha kapsamlı ve daha yıkıcı bir küresel gıda krizine yol açabilir. Bu nedenle söz konusu kriz, yalnızca jeopolitik değil, aynı zamanda küresel enerji ve gıda güvenliği açısından da stratejik bir risk olarak değerlendirilmelidir.

[1] https://www.weforum.org/stories/economic-growth/strait-hormuz-food-security-crisis-fertilizer/

[2] https://www.reuters.com/world/middle-east/hormuz-traffic-slows-multi-week-low-renewed-us-iran-strikes-raise-safety-risk-2026-07-13/#: ~: text=LONDON%2FSINGAPORE%2C%20July%2013%20(,on%20vessels%20heightened%20safety%20concerns

[3] https://www.reuters.com/world/ukraines-black-sea-ports-lose-third-grain-export-capacity-farmers-union-says-2026-07-15/

[4] https://www.reuters.com/world/ukraines-black-sea-ports-lose-third-grain-export-capacity-farmers-union-says-2026-07-15/

[5] https://www.kernel.ua/

[6] https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/07/13/8043868/

[7] https://www.reuters.com/world/ukraines-black-sea-ports-lose-third-grain-export-capacity-farmers-union-says-2026-07-15/

[8] https://www.reuters.com/business/rpt-russia-halts-don-azov-channel-shipping-affecting-grain-trade-after-ukraine-2026-07-10/

[9] https://www.iramcenter.org/iran-israil-catismasi-bolgesel-ve-kuresel-boyutlar-2645

[Doç. Dr. Erhan Akkaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesidir.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın Yeni Cephesi: Enerji ve Gıda Güvenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor 34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:34:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Savaşın Yeni Cephesi: Enerji ve Gıda Güvenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.