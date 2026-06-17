Savcı Ayhan Uyumaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Savcı Ayhan Uyumaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Savcı Ayhan Uyumaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
17.06.2026 18:24
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Kocaeli Gebze'de duruşma sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz'ın cenazesi, Bursa'da düzenlenen törenin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, gözyaşlarına hakim olunamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz'ın cenazesi, Gebze Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine; Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, meslektaşları, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Uyumaz'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan namaz sonrası Hamitler Mezarlığı'na toprağa verildi.

Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Savcı Ayhan Uyumaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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