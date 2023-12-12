Save the Children, İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırısında çalışanı ve ailesinin öldürülmesini kınadı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Semih Uveyde isimli çalışanı ve ailesinin öldürüldüğünü belirterek, İsrail güçlerinin Gazze'yi bombalamaya devam etmesini kınadı.

İngiltere merkezli Save the Children'dan yapılan yazılı açıklamada, Uveyde ve ailesinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu anlatıldı.

Açıklamada, 39 yaşındaki Uveyde'nin 2019'dan bu yana Save the Children'da çalıştığı, Muhammed (12), Hiba (11), Zeyne (3) ve Zeyn (2) olmak üzere 4 çocuğun "gururlu babası" olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çocuklarının, eşi Fatima'nın ve 28 kişilik geniş ailesinin diğer birçok üyesinin 10 Aralık Pazar veya 11 Aralık Pazartesi günü İsrail hava saldırısında öldürüldüğüne inanılıyor. İdari ekibin bir üyesi olan Semih, meslektaşları tarafından neşe ve nezaketiyle, personel çalıştaylarında dans etmesi ve her zaman herkese kahvaltı ve kahve yapmak için devreye girmesiyle hatırlanacak."

"Başkalarına yardımcı olmaya çalışırken öldürülmeleri ortak vicdanımızda lekedir"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Üst Yöneticisi (CEO) Inger Ashing, Uveyde, 4 çocuğu ve geniş aile üyelerinin kaybı karşısında duydukları dehşet ve üzüntüyü ifade etmek için yeterince güçlü kelimeler bulamadığını aktardı.

Uveyde'nin, Gazze'de en zorlu ve tehlikeli koşullarda çocuklara destek olmak için yorulmak bilmeden çalışan 25 kişilik Save the Children ekibinin çok sevilen üyesi olduğunu vurgulayan Ashing, şunları kaydetti:

"Gazze'deki sivil halk arasında tarifsiz acılara neden olan ve Semih, ailesi ve diğer pek çok kişinin ölümüne yol açan İsrail güçlerinin Gazze'yi bombalamaya devam etmesini kınıyoruz. Bu çatışma, Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım personellerinin öldürülmesi bakımından kayıtlara geçen 'en ölümcül çatışma' olmuştur. Bu acımasız çatışmada, başkalarının hayatta kalmasına yardımcı olmaya çalışırken öldürülmeleri ortak vicdanımızda lekedir."

"Koşulsuz ateşkes çağrımızı acilen yineliyoruz"

Ashing, meslektaşı Semih Uveyde ve geniş ailesinin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek uluslararası insancıl hukuka bağlılık ve bunu ihlal edenlerin hesap vermesine yönelik taleplerini sürdüreceklerini bildirdi.

Inger Ashing, "Semih ve ailesi için derin bir yas tutulacak ve asla unutulmayacak. Semih'in ailesi gibi çok sayıda aile öldürüldü, çok sayıda toplum parçalandı. Gazze'de binlerce kişi daha öldürüldü. Artık yeter. Koşulsuz ateşkes çağrımızı acilen yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.