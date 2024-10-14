Save The Children: Şu an Gazze'de gördüklerimiz cehennemin derinliklerine benziyor - Son Dakika
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Save The Children: Şu an Gazze'de gördüklerimiz cehennemin derinliklerine benziyor

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın) Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, bazı devletlerin İsrail'e silah desteği sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, "Şu anda Gazze'de gördüklerimiz, her gün çocuklara ve ailelere yönelik saldırı haberleriyle...

14.10.2024 19:16
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Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın) Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, bazı devletlerin İsrail'e silah desteği sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, "Şu anda Gazze'de gördüklerimiz, her gün çocuklara ve ailelere yönelik saldırı haberleriyle cehennemin derinliklerine benziyor." ifadesini kullandı.

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de güvenli hiçbir yerin olmadığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Orta Doğu Bölge Direktörü Stoner, "Şu anda Gazze'de gördüklerimiz, her gün çocuklara ve ailelere yönelik saldırı haberleriyle cehennemin derinliklerine benziyor. Hiçbir yer güvenli değil." değerlendirmesinde bulundu.???????

Stoner, Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden nüfusun, terk edemedikleri bu bölgede bombalardan ve kurşunlardan kaçmaya çalışırken iki haftadır yiyecekten mahrum olduğunu vurguladı.

Gazze'nin güneyinde ise İsrail jetleri tarafından atılan bombaların, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okulda yangına neden olduğunu kaydeden Stoner, kurtarma ekiplerinin yanmış ve kömürleşmiş cesetler bulduğunu bildirdiklerini aktardı.

"Tahliye emirleri"nin, çocukların hayatta kalma imkanları ellerinden alındığı için "infaz emirlerine" dönüşme riski taşıdığına işaret eden Stoner, şunları kaydetti:

"Hangi askeri hedefler sivillerin böylesine kitlesel ölçekte katledilmesini haklı gösterebilir? Tali hasar kavramı, çocukların öngörülebilir şekilde öldürülmesini mazur göstermek için asa kullanılmamalı. 1 yıl önce, bir İsrail roketi Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne zarar verip 4 çalışanı yaraladığında uluslararası tepki gösterilmişti. Ne kadar korkunç bir şekilde alçaldık."

"Bunun çocuklara karşı bir savaş olduğu hiç bu kadar açık olmamıştı"

Stoner, Save the Children'ın, bugün Deir el-Balah kliniğinde çocuklar için ikinci tur çocuk felci aşılarına başladığını, ancak, bu çocukların sadece 500 metre ötede bombalar ve yangınla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Save The Children yetkilisi Stoner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun çocuklara karşı bir savaş olduğu hiç bu kadar açık olmamıştı. Çocukların korunması ancak sınırların ötesindekiler için risk olarak görüldüklerinde sağlanıyor. Ateşkes olmadan, bu aşılar çocukların acılarını önlemek yerine sadece ertelemektedir. Acil uluslararası eylem olmadan, Gazze Şeridi'ndeki çocuklar ve aileler bugün, yarın, bir hafta, bir ay içinde bombalar, kurşunlar, ateş, hastalık veya açlık nedeniyle ölüm cezasıyla karşı karşıya.

Bazı üye devletler tarafından atılan tek etkili adım; çocukları öldürmek, hastanelerdeki ve çadırlardaki hastaları ve aileleri yakmak için kullanılan silahları göndermektir. Bu katliamı durdurma yetkisine ve yasal yükümlülüğe sahip olanlar bunu yapmamayı seçiyorsa, insanlık yolunu kaybetmiştir."

İsrail, hastaneye ve okula saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Save The Children: Şu an Gazze'de gördüklerimiz cehennemin derinliklerine benziyor - Son Dakika

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