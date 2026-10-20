Savunma sanayi mutabakatı için Bakan Güler bugün Katar'a hareket ediyor

Savunma sanayi mutabakatı için Bakan Güler bugün Katar'a hareket ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savunma sanayi işbirliği mutabakatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün öğleden sonra Katar'a gidecek. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasındaki metnin yarın imzalanması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında imzalanacak işbirliği mutabakatı için Katar'a gidecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Güler bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek.
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?