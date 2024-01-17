Savunma sanayiinde 14 Ar-Ge projesi için imza töreni

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, aralarında sürü İHA geliştirilmesi projesi de bulunan 14 Ar-Ge projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı. Görgün, projelendirme çalışmaları tamamlanan 14 Ar-Ge projesinin imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz önemli konumuzdur. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmek amacıyla; bilim ve bilginin ışığında geliştirilen, ileri teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum." dedi.

İş birliğine dayalı modeller ile oluşturulan projelerde, üniversite, KOBİ ve şirketler olmak üzere toplam 13 yüklenici ve alt yükleniciye yer verildiği belirtildi. Yeni Ar-Ge projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji içeren milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılması hedeflendiği bildirildi.

AR-GE PROJELERİ

Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi, Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi, SiC Elyaf ve SiC Matrisli Kompozit Geliştirilmesi, Nanomalzemeli Pirotekniklerin Geliştirilmesi, Eritilerek Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi, Kompozit Katı Yakıtlar İçin Bağlayıcı-Katalizör Bileşeni Geliştirilmesi, Düşük Faz Gürültülü Dielektrik Rezonatör Osilatör Geliştirme, Düşük Faz Gürültülü Kristal Osilatör Geliştirme, Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması, YIG Filtre Geliştirme, Merkezi Sürü İHA Geliştirilmesi, Bilişsel İş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Ölçümü ve Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi, Alanda Programlanabilir Entegre Devre Geliştirme, Sahte Görüntü Tespit Yöntemleri Geliştirme projeleri.