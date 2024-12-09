Savunma ve Afet Yönetimi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Afet Bölgelerinde Acil Haberleşme, Enkaz Altında Canlı Arama ve Tespit Teknolojileri Geniş Alan Çağrısı (HIZIR) SAGA kapsamında İş Birliği Protokolü imzalandı.

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Sanayii tarafından geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin afet ve acil durumlarda milletin hizmetinde kullanılması için projelerini hayata geçirdiklerini vurguladı. Görgün, SSB ile AFAD Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nin AFAD Başkanı Okay Memiş ve kurumların personelleri ile birlikte başkanlıkta gerçekleştirildiğini duyurdu. Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Savunma Sanayiimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli teknolojilerimizin afet ve acil durumlarda milletimizin hizmetinde kullanılması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bugün Başkanlığımız ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arasında İş Birliği Protokolü İmza Törenimizi AFAD Başkanımız Okay Memiş ve kurumlarımızın personelleri ile birlikte Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen "Afet Bölgelerinde Acil Haberleşme, Enkaz Altında Canlı Arama ve Tespit Teknolojileri Geniş Alan Çağrısı (HIZIR) SAGA kapsamında gelen proje başvuruları değerlendirildi. ve SAGA çağrımız kapsamında projelendirilmesine karar verilen başvurular için çalışmalarımıza başladık. AFAD Başkanlığımızın ihtiyaç duyacağı alanlarda yerli ve milli teknoloji geliştirme çalışmalarımıza bu protokol vesilesiyle devam edeceğiz. İmzası gerçekleşen Protokolümüzün AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."