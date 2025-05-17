Saygun'a Saygı Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Saygun'a Saygı Konseri Düzenlendi

Saygun\'a Saygı Konseri Düzenlendi

16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde Ahmed Adnan Saygun anısına konser verildi.

17.05.2025 11:29
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında, "Saygun'a Saygı" konseri sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, Türk müziği geleneğini, modern Batı müziğiyle buluşturmuş, Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen ve orkestra şefi olarak Türk müziği tarihindeki yerini alan Ahmed Adnan Saygun'un anısına düzenlenen konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Türk müziğinin önemli değerlerinden Saygun'un anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen konser, Saygun'un özgün müzik dilini ve sanatsal mirasını daha geniş bir kitleyle buluşturmayı hedefledi.

Konserde, Adnan Saygun'un Türk halk müziği motiflerini modern orkestrasyonlarla harmanladığı besteler, İDOB solistleri ve orkestra sanatçıları tarafından seslendirildi.

Solist sanatçılar mezzosoprano Aylin Ateş ve bariton Alper Göçeri, piyanoda İbrahim Yazıcı, kemanda Özgecan Günöz ve yaylı sazlar dörtlüsü Murat Erginol, Asaf Öksüz, Verda Gül ve Burak Ayrancı konserde sahne aldı.

Kaynak: AA

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