Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Sazı Köyü Camisi, yıkımının ardından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.
Ağır hasar görmesi sonucu yıkılan, Valilik ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen cami, dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Kaynaşlı Saz Köyü Camisi'nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Sazı Köyü Camisi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?