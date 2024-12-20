Scholz: Avrupa Güvenliğine Yatırım Yapmalı - Son Dakika
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Scholz: Avrupa Güvenliğine Yatırım Yapmalı

Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa'nın güvenliğine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

20.12.2024 20:16
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalıların kendi güvenliğine ve savunmasına yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Scholz, Estonya Başbakanı Kristen Michal ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya, Avrupa'nın ve NATO müttefiklerinin güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Scholz, "Müttefiklerimizin güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Açık olan bir şey var. Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız. Giderek daha çalkantılı hale gelen bir dünyada egemen ve dirençli bir Avrupa için." dedi.

Scholz, Avrupalılar olarak hep birlikte, "1000 günü aşkın bir süredir Rus saldırısına karşı kendisini cesurca ve kararlılıkla savunan" Ukrayna'nın yanında durduklarını kaydederek, "Rusya bu savaşı kazanmamalı. Ukrayna için adil, sürdürülebilir ve dayanıklı bir barışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Barış için şartları Ukraynalıların belirlemesi gerektiğini yineleyen Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın tüm güvenlik mimarisini etkilediğini dile getirdi.

Scholz, "Dost ve NATO ortakları olarak birbirimizin yanındayız. Birlikte Avrupa'nın güvenliğini ve ittifak topraklarının her santimetrekaresini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Almanya'nın gelecek yıllardan itibaren Litvanya'da kalıcı olarak bir tugayı konuşlandıracağını belirten Scholz, bunu tüm Baltık bölgesinin güvenliğini arttırmak için yaptıklarını kaydetti.

Scholz, bir gazetecinin, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'ten Almanya'da sadece (aşırı sağcı) AfD'ye (Almanya için Alternatif Partisi) seçilmesi gerektiği yönündeki paylaşımını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "İfade özgürlüğümüz var ve bu multimilyarderler için de geçerli. İfade özgürlüğü doğru olmayan ve iyi siyasi tavsiyeler içermeyen şeyler söylemenize izin verildiği anlamına da gelir." şeklinde yanıt verdi.

Almanya'daki demokratik partilerin hepsinin bu duruma farklı baktığını belirten Scholz, milyarder ve bir medya grubuna sahip olanların da görüşlerini ifade etme hakkı bulunduğunu sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz: Avrupa Güvenliğine Yatırım Yapmalı - Son Dakika

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