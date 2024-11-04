Scholz: NATO, Ortak Güvenliğin Temeli - Son Dakika
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Scholz: NATO, Ortak Güvenliğin Temeli

Almanya Başbakanı Scholz, NATO'nun transatlantik güvenliğin temeli olduğunu vurguladı.

04.11.2024 21:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun transatlantik bölgesinde ortak güvenliğin temeli olduğunu söyledi.

Scholz, Berlin'de Başbakanlık binasında askeri törenle kabul ettiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Scholz, Avrupa'daki barış düzeninin tehdit edildiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 2,5 yıldan uzun bir zamandır savaş yürüttüğünü ve silahlanmayı artırarak savaş ekonomisine döndüğünü söyledi.

Scholz, "NATO tüm bunları görmezden gelemez." dedi.

NATO'nun, ittifakın her santimetrekaresini savunacağı yönünde söz verdiğini belirten Scholz, "İttifak olarak hedefimiz açıktır; o kadar güçlü olmalıyız ki kimse bize saldırmayı aklından bile geçirmesin. NATO, Atlantik'in her iki tarafında ortak güvenliğimizin temelidir ve öyle kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ittifakı bölmeyi başaramadığını vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın İttifak'ın daha da yakınlaşmasını sağladığını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olduğuna işaret eden Scholz, "Biz güçlüyüz ve güçlü kalacağız." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa'nın gelecek yıllarda da savunma harcamalarını arttırmak ve savunma kabiliyetini güçlendirmek için önemli yatırımlar yapacağını belirtti.

"Rusya savaşı kazanamaz"

Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla destek veren ülke olduğunu ve bu desteğin süreceğini vurgulayan Scholz, "Rusya bu savaşı kazanamaz. Artık bunun kabul edilmesinin ve Rusya'nın bu korkunç ve anlamsız savaşı sona erdirmeyi konuşmaya hazır olmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Scholz, ülkesinde lideri olduğu koalisyon hükümetinde taraflar arasında yaşanan tartışmalarla ilgili bir soruya da, hükümetin işini yapması gerektiğini vurgulayarak, zor dönemde zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

"Başbakan benim." diyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından enerji arzı ve fiyatları açısından sonuçları olan zor bir ekonomik durumda, ülkenin ekonomisinin modernizasyonunun da unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

"Hepimiz ittifakın parçasıyız"

NATO Genel Sekreteri Rutte da Almanya'nın yeniden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını belirterek, bunun hem Almanya hem de NATO için önemli olduğunu söyledi.

Rutte, tüm müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini, Almanya'nın da bu yönde adımlar atacağına inandığını ifade etti.

Almanya'nın iç siyasetindeki duruma ve ABD'deki seçimlere ilişkin bir soruya ilişkin de Rutte, ülkelerin iç siyasetine ilişkin değerlendirme yapmayacağını belirterek, Almanya'nın NATO'da öncü rol oynadığını ifade etti.

ABD'deki seçimle ilgili de yorum yapmaktan kaçınan Rutte, "Kim seçilirse seçilsin onunla çalışacağız. Bu ister Kamala Harris ister Donald Trump olsun. İttifakın birlikte kalması yönünde çalışacağız." dedi.

Rutte, bunun ABD'nin de çıkarına olduğunu belirterek, Birinci Dünya Savaşı'nda sonra yapılan hataları tekrarlamak istemediklerini kaydetti.

"Hepimiz ittifakın parçasıyız." ifadesini kullanan Rutte, Putin'in Ukrayna'da başarılı olması halinde bunun NATO topraklarına doğrudan bir tehdit oluşturacağını bildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz: NATO, Ortak Güvenliğin Temeli - Son Dakika

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