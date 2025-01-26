Scholz'tan Trump'a Destek - Son Dakika
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Scholz'tan Trump'a Destek

Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın enerji politikalarını olumlu bulduğunu açıkladı.

26.01.2025 22:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha fazla petrol ve doğal gaz üretimine yönelik enerji politikasını memnuniyetle karşıladığını, küresel piyasalarda daha fazla arzın "Avrupa ve Almanya" için iyi olduğunu söyledi.

Scholz, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt gazetesinde yer alan röportajında, Trump'ın daha fazla petrol ve doğal gaz ihracatı planlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Trump'ın enerji politikasıyla küresel piyasada daha fazla arzın enerji fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacağına işaret eden Scholz, "Küresel piyasada daha fazla arz, daha düşük enerji fiyatları anlamına geliyor. Bu, Avrupa ve Almanya için iyi olur çünkü yüzyılın ortalarına kadar sürecek olan iklim nötrlüğüne geçiş aşamasında bize yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Selefi Joe Biden'ın aksine, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için yeni terminaller inşa etmek istemesinden dolayı Trump'ı öven Scholz "İnşaatın şu anda devam ediyor olması iyi bir şey." dedi.

Trump'ın geçen hafta Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirten Scholz, Almanya'nın iklim politikasında yoluna devam edeceğini aktardı.

Scholz, "Küresel ısınma ciddi bir tehlike ve aynı zamanda büyük bir ekonomik zorluk oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

"Zayıf değiliz"

Trump'ın Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere uygulamakla tehdit ettiği ek gümrük vergisi konusunda ise Scholz, "AB ticaret politikasını iyi nedenlerle standartlaştırmıştır. Eğer ABD, AB'ye yönelik gümrük politikasını değiştirirse, buna tepki verebilir ve kendimizi birlikte savunabiliriz. Bir ticaret savaşının kimseye faydası olmaz. Ancak biz zayıf değiliz." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı olan Scholz, ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'ı ülkeye göç konusunda devam eden tartışmadaki tutumu nedeniyle sert bir şekilde eleştirerek, "Düzensiz göç özlü sloganlarla değil, ancak Avrupa'nın dış sınırlarının daha iyi korunması ve AB içinde işbirliği yoluyla sınırlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadele için sınır kontrollerini başlattıklarını ve sınır dışı etmeleri kolaylaştırdıklarını belirten Scholz, bununla düzensiz göçün azaldığını ve geri dönüşlerin sayısının arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz'tan Trump'a Destek - Son Dakika

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