Scooter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scooter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Ankara'da scooter sürücüsü Mutluhan Asiler, su birikintisinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu öldü.

16.09.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SU BİRİKİNTİSİNE GİRMEMEK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

Oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çalışan ve skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mutluhan Asiler'in (24) cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerini takip eden Asiler'in dayısı Mustafa Demir, yeğeninin su birikintisine girmemek için sola manevra yapınca arkadan gelen otomobilin altında kaldığını söyledi. Demir, "Akşam yağmur yağmış. Su birikintisinin olduğunu söyledi polis. Su birikintisine girmemek için sol yaptığını söylüyor polis. Arkadan gelen araba hızla vurmuş. Ben polisten aldığım ifadeye göre düşer düşmez vefat etmiş. Arkadaşı da yaralı. Biz davacı olacağımızı söyledik. Türkiye şartlarında scuterler çok tehlikeli. Yolları yok, park yerleri yok, hız sınırları yok, denetim yok. Kime bağlı, kim para kazanıyor, tamamen maddiyata dönük bir yatırım aracı. Buna el atılmalı. Yoksa bu şekilde birçok kaza olur; çünkü gençler tamamıyla hissiyatlarıyla hareket ettikleri için her şeye biniyorlar, her şeyi yapıyorlar. Gençlerin önüne geçemeyeceğine göre o zaman kuralı koyacaksın, kurala uyduracaksın, öbür türlü çok ölenler olur. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Scooter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Scooter, Türkiye, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scooter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: Scooter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement