Scooter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Güncel

SU BİRİKİNTİSİNE GİRMEMEK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

Oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çalışan ve skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mutluhan Asiler'in (24) cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerini takip eden Asiler'in dayısı Mustafa Demir, yeğeninin su birikintisine girmemek için sola manevra yapınca arkadan gelen otomobilin altında kaldığını söyledi. Demir, "Akşam yağmur yağmış. Su birikintisinin olduğunu söyledi polis. Su birikintisine girmemek için sol yaptığını söylüyor polis. Arkadan gelen araba hızla vurmuş. Ben polisten aldığım ifadeye göre düşer düşmez vefat etmiş. Arkadaşı da yaralı. Biz davacı olacağımızı söyledik. Türkiye şartlarında scuterler çok tehlikeli. Yolları yok, park yerleri yok, hız sınırları yok, denetim yok. Kime bağlı, kim para kazanıyor, tamamen maddiyata dönük bir yatırım aracı. Buna el atılmalı. Yoksa bu şekilde birçok kaza olur; çünkü gençler tamamıyla hissiyatlarıyla hareket ettikleri için her şeye biniyorlar, her şeyi yapıyorlar. Gençlerin önüne geçemeyeceğine göre o zaman kuralı koyacaksın, kurala uyduracaksın, öbür türlü çok ölenler olur. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,