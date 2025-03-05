Sea Watch, Akdeniz'de 32 göçmeni kurtardı - Son Dakika
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Sea Watch, Akdeniz'de 32 göçmeni kurtardı

Almanya merkezli Sea Watch, Tunus açıklarındaki platformda bekleyen 32 göçmeni kurtardı.

05.03.2025 00:16
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Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch, Tunus açıklarında bir petrol platformuna sığınan ve 1 Mart'tan bu yana platformda yardım bekleyen 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sea Watch, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda, Seabird isimli keşif uçağıyla cumartesi günü Tunus açıklarındaki Miskar petrol platformu yakınlarında boş bir lastik bot tespit edildiği belirtilerek, "İçindeki 32 kişi, Miskar platformuna sığındı ancak İtalya ve Malta onları kurtarma görevlerini yerine getirmeyi reddetti. Tunus donanması tarafından geri götürülmeleri yasa dışı olurdu. Tunus güvenli bir yer değil." ifadeleri kullanıldı.

Sea Watch'un 4 gündür platformda bekleyen göçmenlere yönelik Aurora gemisiyle bugün bir kurtarma operasyonu düzenlediği ifade edilerek "Kurtarma gemimiz Aurora, 32 kişiyi petrol platformundan kurtardı. Bir kez daha, devletler kurtarma sorumluluklarını görmezden gelirken STK'ler devreye girmek zorunda kaldı." yorumu yapıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi taşıyan bot Libya'dan hareket etti.

Sea Watch'un kurtardığı göçmenlerin, Akdeniz'de söz konusu platforma en yakın İtalyan adası Lampedusa'ya taşınacağı basına yansıdı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerinde yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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