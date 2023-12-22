SEÇİL Erzan davasında sanıkların banka hesap hareketleri incelendi

SEÇİL Erzan davasında sanıkların para trafiğini inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda sanık Atilla Yörük ve kardeşi Ali Yörük'ün banka hesap hareketlerine dikkat çekildi.

MASAK raporunda Ali Yörük eşi Aslı Yörük ve Atilla Yörük'ün çok fazla para transferi yaptığını, kuvvetli aklama şüphesi olduğu belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu sanıkların suçtan elde ettikleri değerlere İlişkin MASAK'ın rapor düzenlemesi talep etmişti.

Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 'Ön İnceleme Raporu'nda müştekilerin iddia ettikleri almaları gereken miktarlara dair bir tabloya yer verildi. Raporda özetle bazı Denizbank müşterilerinin muhtelif tarihlerde yatırım ve yüksek kar vaadi ile Seçil Erzan'a para verdiklerini ve belirtilen sürede geri alamadıklarını beyan ettikleri anlatıldı.

SANIKLARIN TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNDEKİ DÖKÜMANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Atilla Yörük'ün üzerine 1 arsanın, bir de arsasıyla birlikte dubleks binanın kayıtlı olduğu görüldü.

Seçil Erzan'ın annesi üzerine 2 aracın kayıtlı olduğu belirtildi. Seçil Erzan'ın bankacılık transfer işlemlerinin açıklamalarına "Bozcaada için, aydınlatma, bahçıvan, belediye masrafı, seramikler, elektrik, ısı sistemleri, tezgah, boyalar, vb." ifadeler içeren sık şekilde gerçekleştirilen ve yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğu kaydedildi. Raporda Atilla Yörük'ün araç devir işlemlerinde 2019 yılından itibaren hareketlilik yaşandığı ve 2019-2023 yılları arasında 36 adet motorlu taşıt devir işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

"2021 YILINDAN İTİBAREN NAKİT YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMLERİ DİKKAT ÇEKİCİ ŞEKİLDE ARTTI"

Atilla Yörük'ün 2020 yılından bu yana çok sayıda işlemde üçüncü tarafa para transfer edildiği ve bunların tutarının toplamının yaklaşık 12 Milyon TL olduğu belirtildi. Atilla Yörük'ün 2022 yılı başından bu yana kendisine ait olan şirkete yaklaşık olarak 13,5 milyon TL tutarında para transfer ettiği de kaydedilirken 2021 yılından itibaren nakit yatırma ve çekme işlemlerinin sayı ve tutar olarak dikkat çekici olarak değiştiği ve arttığı vurgulandı. Buna göre Atilla Yörük'ün 2021 Ocak ve 2023 Haziran tarihleri arasında 25 milyon TL ve yaklaşık 15 milyon TL'ye karşılık gelen yaklaşık 1 milyon dolar tutarında döviz nakit yatırma işlemi yaptığı kaydedildi. Aynı dönemde yaklaşık 21,5 milyon TL ve yaklaşık 7,5 milyon TL'ye tekabül eden 500 bin dolar tutarında da nakit çekme işlemi gerçekleştirdiğine yer verildi. Bunların yanı sıra Yörük'ün 2023 yılı Nisan ayında bir inşaat şirketine de 2 milyon 500 bin TL gönderdiği belirtildi.

"GERÇEKLEŞTİRİLEN PARA TRANSFERLERİ DAYANAKTAN YOKSUN İZAHA MUHTAÇ"

Kardeşi Ali Yörük'ün ise 2022 yılı Eylül ayı ve 2023 Ocak ayı tarihleri arasında 1 milyon 250 bin TL ve 80 bin dolar tutarında dövizi nakit olarak çektiği anlatıldı. Yörük'ün 2022 yılı Ekim ayı ve 2023 Mayıs ayı tarihleri arasında da 1 milyon 775 bin TL ve 80 bin dolar tutarında para yatırma işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda Ali Yörük'ün ve eşi Aslı Yörük'ün 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan elde ettiği gelirler ile satın aldığı birçok gayrimenkule el koyulduğu belirtildi. Aslı Yörük'ün de 2020 yılı ve sonrasında 3 taşıt devir işlemi yaptığına yer verildi. Ali ve Aslı Yörük'ün işlemlerinin, mali profilleri açısından oldukça uyumsuz olduğu, anılan değerlerin edinimi ya da gerçekleştirilen para transferlerinin dayanaktan yoksun olduğu ve izaha muhtaç oldukları belirtildi. Aslı Yörük'ün hesaplarının ya da işlemlerinin başkası tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine yer verildi. Ali Yörük ve eşinin 2021 yılı ve sonrasında kayda değer şekilde gayrimenkul edindiği de kaydedildi.

SUÇ GELİRİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Raporun değerlendirme kısmında Ali ve Atilla Yörük'ün banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit girişlerinin isnat edilen suçtan elde edilen gelir olabileceği belirtildi. Atilla Yörük'ün banka hesaplarının bu olay kapsamında bir üst hesap olarak kullanılmış ve isnat edilen suçtan elde edilmiş gelirin kaynağından uzaklaştırmada araç olarak kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Ayrıca

banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit girişlerinin suçtan elde edilen gelir olabileceği ve suç gelirini kaynağından bu hesap üzerinden uzaklaştırarak meşru bir yolla edindiği konusunda kanaat uyandırmaya yönelik eylemler gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulandı. Yani suç gelirini aklama şüphesinin kuvvetli olduğu belirtildi.