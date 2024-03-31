81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Seçim Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

Seçim Sonuçları

Merkez ilçesinde toplam 220 sandık bulunurken, 86 sandık açıldı ve katılım oranı %68,36 olarak gerçekleşti. Toplamda 19.360 oy kullanıldı ve geçerli oy sayısı 18.869 oldu. Dem Parti %38,26 oy oranıyla birinci oldu. Bulanık ilçesinde açılan sandık oranı %34,62, katılım oranı ise %63,78 olarak kaydedildi. Dem Parti %52,63 oy oranıyla birinci oldu. Hasköy ilçesinde sandık açılmadı ve katılım oranı %0 olarak belirlendi. Korkut ilçesinde ise sandık açma oranı %100, katılım oranı ise %78,99 oldu. Ak Parti %53,02 oy oranıyla birinci oldu. Malazgirt ilçesinde açılan sandık oranı %63,41, katılım oranı ise %69,75 olarak kaydedildi. Dem Parti %50,7 oy oranıyla birinci oldu. Varto ilçesinde ise sandık açılmadı ve katılım oranı %0 olarak belirlendi.

31.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 86
Açılan Sandık Oranı : % 39,09
Kullanılan Oy : 19.360
Geçerli Oy : 18.869
Katılım Oranı : % 68,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 38,267.219
AK PARTİFEYAT ASYA% 23,364.407
DİĞER% 13,842.611
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 10,842.046
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,17787
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 3,34631
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 2,02381
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,29243
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 0,89168
SAADETRIDVAN BOZ% 0,6113
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,4280
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,3566
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,3159
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,1324
HKPHATİCE KARA% 0,0611
DSPSELİM BIYIK% 0,059
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,048
TKHARJİN AVCİ% 0,036
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 34,62
Katılım Oranı : % 63,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 52,631.784
AK PARTİYAKUP KAYA% 23,83808
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 11,15378
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,55290
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,2476
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,5318
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,2910
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,248
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,248
HKPKEMAL BİN% 0,155
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,155
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAŞİM ARIK% 53,02965
DEVA PARTİSİNİMETULLAH DEMİRTAŞ% 31,15567
DEM PARTİMAŞALLAH OVALIOĞLU% 7,69140
HÜDA PARİBRAHİM ELİTAŞ% 7,53137
YENİDEN REFAHMEHDİ DEMİRTAŞ% 0,448
CHPTANER TANRIVERMİŞ% 0,173
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 63,41
Katılım Oranı : % 69,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 50,72.731
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 45,572.455
SAADETNURULLAH BOZ% 2,41130
CHPMEVLUT GÜVENİR% 0,9853
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,2212
HÜDA PARİZZET URAL% 0,063
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,063
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    21:06 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.

  • Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde
    21:06 Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.

  • Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde
    21:06 Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    21:06 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.

  • Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor
    21:06 Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor

    ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.

  • Midyat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı ile sandık görevlisi arasında tartışma
    21:06 Midyat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı ile sandık görevlisi arasında tartışma

    Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

  • İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz
    21:05 İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

  • Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde
    21:05 Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada
    21:05 Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

    Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 21:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: Seçim Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement