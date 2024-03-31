Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|86
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,09
|Kullanılan Oy
|:
|19.360
|Geçerli Oy
|:
|18.869
|Katılım Oranı
|:
|% 68,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 38,26
|7.219
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 23,36
|4.407
|DİĞER
|% 13,84
|2.611
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 10,84
|2.046
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,17
|787
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 3,34
|631
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,02
|381
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,29
|243
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 0,89
|168
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,6
|113
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,42
|80
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,35
|66
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,31
|59
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,13
|24
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,06
|11
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,05
|9
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,04
|8
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,62
|Katılım Oranı
|:
|% 63,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 52,63
|1.784
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 23,83
|808
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 11,15
|378
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,55
|290
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,24
|76
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,53
|18
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,29
|10
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,24
|8
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,24
|8
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,15
|5
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,15
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KORKUT
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|% 53,02
|965
|DEVA PARTİSİ
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
|% 31,15
|567
|DEM PARTİ
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|% 7,69
|140
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ELİTAŞ
|% 7,53
|137
|YENİDEN REFAH
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|% 0,44
|8
|CHP
|TANER TANRIVERMİŞ
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,41
|Katılım Oranı
|:
|% 69,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 50,7
|2.731
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 45,57
|2.455
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 2,41
|130
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 0,98
|53
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,22
|12
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,06
|3
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › Seçim Sonuçları - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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