Sedef Güler Cinayetinde Cezalar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sedef Güler Cinayetinde Cezalar Verildi

11.05.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in davasında sanıklara ağır cezalar verildi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Cansız bedeni Büyükçekmece açıklarında halıya sarılı halde bulunan Sedef Güler cinayetine karar çıktı. Sanıklardan birine kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerine öldürmeye yardım etme nedeniyle 18 yıl hapis cezası verildi. Güler'in annesi Gülizar Sezer, "Ben bugün, evladımın ruhunun yarısını gökyüzüne gönderebildim. Adaleti tam sağlanmadı. İştirak halinde olan kişilerin birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum ve hepsinin bir an önce içeriye girip o cezayı almasını, bütün gerçeklerin ortaya çıkarak evladımın hakkının bana yarım değil, tam olarak verilmesini istiyorum" dedi.

2 yıl önce cansız bedeni Büyükçekmece Gölü'nde halıya sarılı halde bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmayı Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer, yakınları ve çok sayıda kadın örgütü temsilcisi takip etti. Az sayıda izleyicinin girişine izin verilen duruşma salonuna basın mensuplarının girişi kısıtlandı. Mahkeme, sanıklardan Yavuz Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet, Fırat Baykara'ya ise 18 yıl hapis cezası verdi.

"SEDEF'İN KATLEDİLMESİ, MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL, TOPLUMSAL BİR TRAJEDİDİR"

Kararın ardından, dosya avukatlarından Sevda Demirtaş ve Hüsniye Özlem Yıldız ile Güler'in annesi Gülizar Sezer adliye önünde açıklamalarda bulundu. Avukat Demirtaş, "Yaklaşık 2 yıl süren yargılama boyunca sanıklar tarafından en ufak bir pişmanlık göstergesi bulunmadığı gibi, Sedef'in hatırasına hakaret boyutuna ulaşan savunmalar yapılmıştır. Sedef'in katledilmesi, münferit bir olay değil, toplumsal bir trajedidir" dedi. Demirtaş şöyle devam etti:

"Siyasi iktidarın, kadınların yaşam hakkını engellemeye yönelik politikaları ve cezasızlık kültürü ile her gün onlarca kadının erkekler tarafından katledildiği bir toplum haline getirildik. Cezasızlık kültürü özetle faillerin hesap vermekten sistematik olarak korunması, bu durumun öngörülebilir olması ve faillerin bu düzenden güç alması olarak açıklanabilir. Bizler biliyoruz ki, kadının yaşam hakkını hiçe sayan bu politikalardan vazgeçilmediği sürece, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulanmadığı sürece kadına yönelik şiddet olayları devam edecektir, failler her geçen gün daha da cesaretlenecek ve şiddet sarmalı, içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz; kadın cinayetleri politiktir ve failleri koruyan bu düzeni yıkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"

"HER İKİ SANIK YÖNÜNDEN DE İNDİRİMLİ İYİ HAL UYGULANMADI"

Avukat Yıldız ise kararla ilgili şu bilgileri verdi:

"Her iki sanık yönünden de beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiye ve kadına karşı ayrı ayrı olmak üzere 2 ayrı bentden her iki sanık yönünden de ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verildi. Her iki sanık yönünden de iyi hal indirimi uygulanmadı. Ancak sanıklardan Fırat Baykara'nın eylemi, yardım etme kapsamı içerisinde kaldığından mahkemece 18 yıl hapis cezası takdir edildi kendisi açısından. Bu karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık yönündense yargılama devam edecek."

Bu karar bizlere bir nebze de olsa adalet ve hukukun hala var olduğunu, adaletin güçlünün değil haklının yanında olduğunu göstermiştir. Ancak mücadelemiz bitmedi. İstinaf aşamamız devam edecek. Sanık Yavuz Güngör'ün kızı ve arkadaşlar hakkında yapmış olduğumuz  suç duyurusuna ilişkin süreç ise hala devam etmektedir. Sonuç olarak her birimiz gördük ki çirkin ve çiğ savunmalarla katiller ne vicdanlarda ne de hukuk önünde aklanamıyor, aklanamayacak da."

ANNE GÜLİZAR SEZER: BU ÜLKEDE O KADAR ÇOKUZ Kİ EVLATLARINI YİTİREN AİLELER OLARAK; BİR ARADAYIZ, HER BİRİNİN ADALETİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Anne Gülizar Sezer de kararı "Çocuğumun adaleti hala yarım" sözleriyle değerlendirdi. Sezen şunları söyledi:

"Ben bugün, evladımın ruhunun yarısını gökyüzüne gönderebildim. Adaleti tam sağlanmadı. İştirak halinde olan kişilerin birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum ve hepsinin bir an önce içeriye girip o cezayı almasını, bütün gerçeklerin ortaya çıkarak evladımın hakkının bana yarım değil, tam olarak verilmesini istiyorum."

Yavuz Güngör bir daha dışarıya çıkıp da bu toplumun evladını zehirleyemeyecek. Bugün ben Yavuz Güngör'ün karşısında sadece evladımın hakkını değil, o iblisin zehirlediği her bir çocuk için ben buradaydım. O bir dah gün yüzü göremeyecek. Fakat dışarıdakilerin de aynı şekilde yargılanmasını istiyorum. Hep şunu söylüyordum; giden güvenimi geri verin diyordum. Yarın da olsa bana o adaleti bana verdiler teşekkür ediyorum, fakat geri kalanını da yapsınlar. Çocuğumun adaleti hala yarım.

Biz bu ülkede 1 ya da 2 kişi değiliz, bu ülkede o kadar çokuz ki evlatlarını yitiren aileler olarak. Hep birlikte baş kaldırdık. ya bu düzeni değiştirecekler, bu pislikleri temizleyecekler... Biz artık gelecek nesillerimizi böyle pis bir ülkede yetiştirmek istemiyoruz. Biz çocuklarımız için adalet istiyoruz; gelecekteki çocuklarımızı da rahat bir şekilde dışarıya göndermek istiyoruz. Bütün mağdur ailelerle bir aradayız ve her birinin adaletini sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedef Güler Cinayetinde Cezalar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan’da acil önlemler devrede Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan'da acil önlemler devrede
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
Dünyanın en çok kullanılan kimyasalı sülfürik asit artık altın değerinde Dünyanın en çok kullanılan kimyasalı sülfürik asit artık altın değerinde
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti

19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:59
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 19:58:17. #7.13#
SON DAKİKA: Sedef Güler Cinayetinde Cezalar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.