Sedye üzerinde gelen hasta 4 ay sonra yürüyerek taburcu oldu

Sedye üzerinde geldiği hastaneden 4 ay sonra yürüyerek çıktı

KASTAMONU - Sinop'ta geçirdiği kaza sonrasında omurilik zedelenmesi sebebiyle felç geçiren ve ambulansla geldiği hastanede tedavi altına alınan vatandaş, 4 aylık tedavinin ardından yürüyerek taburcu oldu.

Sinop'ta 10 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Dursun Pekmezci, omurilik zedelenmesi yaşayarak felç geçirdi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine müracaat eden Pekmezci, ambulansla sedye üzerinde geldiği hastanede tedavi altına alındı. Dursun Pekmezci, 4 aylık bir tedavi sürecinin ardından bastonla yürümeye başladı. Robotik yürüme cihazının da desteğiyle gördüğü tedavi sürecinin tamamlanmasıyla yeniden yürümeye başlayan Dursun Pekmezci, taburcu edildi. Yatağa bağımlı halden kurtularak tekrar ayağa kalkan ve yürümeye başlayan Dursun Pekmezci, mutluluğunu gözyaşlarını tutamayarak anlattı.

"Aldığım moral sonrasında egzersiz hareketleriyle ve cihazlarla birlikte çalıştıktan sonra sağlığıma kavuştum"

Hastane personelinin tedavi boyunca kendisine psikolojik olarak da destek olduğunu ifade eden Pekmezci, "10 Haziran 2023 tarihinde trafik kazası geçirdim. İlk tedavi Sinop'un Boyabat ilçesinde oldu. Sonra 19 Mayıs Üniversitesinde yoğun bakım servisinde kaldım. Türkiye'nin sayılı tedavi merkezlerinden Kastamonu'da Rehabilitasyon Merkezine gideceksin dediler. Türkiye'de en ileri gelen tedavi merkezi diye Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini tavsiye ettiler. Hastaların çok verim aldığı, iyileştiği yer diye beni teşvik ettiler. Bu tavsiye üzerine ben, Kastamonu'ya geldim. Ben, burada 4 ay 1 haftadır tedavi görüyorum. Bana sürekli kalk yatma yürü dediler, bende gece olsun gündüz olsun kalkıp yürüyüş yaptım. Ardından egzersiz hareketleriyle ve cihazlarla birlikte çalıştıktan sonra da daha hızlı bir şekilde sağlığıma kavuştum. Bana iki haftada kollarınızda ilerleme var dediler, ben sürekli hareket ettim, yatmadım. Tedavim süresince herkesin desteği bana oldu. Eşimde baktı bana, hepiniz sağ olun var olun" dedi.

"Hastamızı hem moral ve motivasyon olarak hem de ilk etapta yoğun terapi görmesinden ötürü sürecini yakından takip ettim"

4 aylık tedavinin ardından hastanın yürür hale geldiğini söyleyen Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Davut Döner ise, "Hastamız Dursun amca, yaklaşık 4-4,5 ay önce bize ulaştı. Hastamız, Kastamonu il sınırları içerisinde olmadığı için önce telefonla kendisiyle görüştükten sonra yeterli bilgileri de akıp yatış yapılmak üzere hastanemize davet ettik. İlk geldiğinde kendi hikayesinde araç trafik kazası sonrası hem omurilik zedelenmesi hem de sağ omurilik bölgesinde kırık ve sol omuzda da bir yaralanması mevcuttu. Hastanemize ilk gelişi ambulansla sedye üzerinde oldu. Uzun süre yatmasından ötürü yattığı yerlerde çeşitli yaralarda mevcuttu. Biz, her hastamıza olduğu gibi ilk değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra rehabilitasyon sürecine başlamadan önce hastanemiz dışında ameliyat hikayesi de olduğu için bu açıdan diğer hekimlerinde görüşlerini aldık. Ardından tedavi protokollerimizi belirledik. İlk başta ben, hastalarımıza hem moral ve motivasyon olarak hem ilk dönemde yoğun terapi görmesi açısından hem de kendimde süreci yakından takip ettim. Gece ya da gündüz fark etmeksizin gerek ben gerekse diğer hastanedeki yönetici arkadaşlarımız özellikle Sağlık Hizmetleri Müdürümüz Seçil Hanım birlikte hastamızın sürecini yakından takip ettik. Yatağında başladığımız tedavi süreci egzersizlerinin devamında ayağa kalkma sürecinde robotik yürüme rehabilitasyon cihazımızı kullandık belli günlerde ve belli seanslarda. Ardından yürüme robotundan bağımsız hale gelmeye başladıktan sonra paralel bardaki yürüyüşü ve ardından cihaz destekli yürüyüşü ve en sonunda da tek bastonla yürür halde bugün hastanemizden taburcu edeceğiz. Tabii ki hastamız için zorlu bir süreç oldu. Biz her zamankisi gibi işimizi yapmaya çalıştık. Bizim açımızdan yine ilk geldiği gündeki halinden bugün ayaktan taburcu olacak hale getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onun için bundan sonrada hayat Dursun amca için kaldığı yerden devam edecek. Tabii ki bizler de 15 gün sonra belli periyodlarda hastamızı kontrollere geldiğinde sürecini takip edeceğiz inşallah. Ben kendi açımdan tekrar geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

"Genel durumu sıkıntılı ve yatak yaraları olduğu için hastamızı özel odaya alarak tedavi sürecini başlattık"

Hastanın hastaneye geldiğinde genel durumunun sıkıntılı olduğunu ve yatak yaralarının da olduğu için özel odaya alarak tedavi sürecini başlattıklarını belirten Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seçil Nakıpoğlu da, "Dursun amca bizlere geldiğinde ikinci katta servisimize yatırdık. Normalde burası 4 kişilik bir odaydı. Dursun amcanın oğlu ve eşi de yanında refakat ediyordu. Çünkü yatak yaraları mevcuttu. Genel durumu da sıkıntılı olduğu için özel oda ayarlamak istedik. Çünkü Dursun amcanın yatak yaraları olduğu için hem bakımı hem de tedavisi için yanında iki kişinin kalması gerekiyordu. Bizler de 4'üncü katta bulunan özel odaya aldık. O günden beri de birebir Dursun amcanın tedavi sürecini yakından takip ediyorum. Tedavilerinde her zaman bizzat bulunamadım ama pansumanı yapılıyor mu? Bakıyordum, çoğu zaman gündüz olsun gece olsun hastaneye geldiğimde durumuna bakıyordum. Bu takiplerim sonucunda kendisinin her geçen gün daha da iyiye gittiğini gördüm bizzat. 2 ay önce yine bir akşam hastaneye geldiğimde bazen düşünüyorum, 'acaba benimde hastalara bir katkım oluyor mu?' diye. Bir gün Dursun amca, sizin hastaneye bazen gelmeleriniz ve beni bizzat ziyaret etmeniz bana büyük bir moral oldu. Lütfen yatma kalk, hareket et, aktivite yap, sürekli yatma gibi tavsiyelerde bulunmuştum. Onlar bana büyük bir şevk verdi dedi ve bu moral ile ben yürüdüm dedi. Ben, bu tedavi de moral verip Dursun amcanın yürümesinde bir faydam olduysa ve bugünde yürüyerek hastanemizden gidiyorsa en büyük mutluluk benim için budur. Rabbim bütün hastalara şifa versin" şeklinde konuştu.

"Sürekli hastanede kalan hastalarımızı gece ya da gündüz sık sık ziyaret ederim"

Sürekli hastanede kalan hastaları gece ya da gündüz sık sık ziyaret ettiğini ve hatırlarını sorduğunu anlatan Nakıpoğlu, "Bizler, uzun süre hastalar hastanemizde yattıkları için bazı hastalarımız 2 ay, bazı hastalarımız 3 ay, burada bir aile ortamı oluşuyor. Onları yalnız bırakmak istemiyoruz. Çünkü 1 saat tedaviden sonra geri kalan 23 saat boyunca tek başlarına odada kalmaları içime sinmiyor açıkçası. Bazı günler gelip nasılsınız, iyi misiniz? diye bir hal hatır sormak istiyoruz. Diğer illerden gelen Dursun amca gibi başka hastalarımızda var. Kastamonu'da ikamet eden hastalarımız bazen, hafta sonları izinli olarak evlerine gidebiliyorlar ama il dışından gelen hastalarımız sürekli hastanede kalıyorlar. Bizler de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.