İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89), içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu hareketli bir lastik bot tespit etti.
Ekiplerce durdurulan botta, 13'ü çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?