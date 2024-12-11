Seferihisar'da Batma Tehlikesi: 1 Göçmenin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Seferihisar'da Batma Tehlikesi: 1 Göçmenin Cesedi Bulundu

İzmir Seferihisar'da batan lastik bottan kaybolan göçmenin cesedi Urla'da bulundu. Arama devam ediyor.

11.12.2024 20:46
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık'ta su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottan denize düşerek kaybolan 1 düzensiz göçmenin cesedine Urla'da ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun batması sonucu kaybolan yabancı uyrukluları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çakal Koyu mevkinde sahil kıyısında 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin arama faaliyetlerine ise devam ediliyor.

Olay

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık 22.53'te içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) sevk edilmişti.

Sahil güvenlik unsuru tarafından batmak üzere olan lastik bot içinden 21 ve deniz yüzeyinden de 3 olmak üzere 24 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Bu düzensiz göçmenlerden, 6 kişinin daha denize düştüğü bilgisi edinilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve 2 bot daha yönlendirilerek arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmiş, 1 düzensiz göçmen daha deniz yüzeyinde kurtarılmıştı.

Kaybolan 5 düzensiz göçmenden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seferihisar'da Batma Tehlikesi: 1 Göçmenin Cesedi Bulundu - Son Dakika

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