Seferihisar'da Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu: 4 Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
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Seferihisar'da Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu: 4 Cansız Bedene Ulaşıldı

Seferihisar\'da Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu: 4 Cansız Bedene Ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan lastik bottaki kaçak göçmenlerden 25'i kurtarıldı. Kayıp 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

11.12.2024 23:36  Güncelleme: 23:37
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İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki kaçak göçmenlerden 25'inin kurtarıldığı olayda kayıp olan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık'ta saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında, bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve içerisinde bulunan kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile giden ekipler, batmak üzere olan lastik botta bulunan 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter sevk edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, kayıp olan 5 kişi için hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları devam ederken, 9 Aralık'ta Seferihisar ilçesi Azmak Koyu'nda sahil kıyısında 2 kişinin, 10 Aralık'ta ise Doğanbey mevkisinde sahil kıyısında 1 kişinin cansız cedeni bulundu.

1 KAÇAK GÖÇMENİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 6'ncı günü olan bugün öğle saatlerinde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Urla ilçesi Çakal Koyu mevkisinde 1 kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin kayıp olan kaçak göçmenlerden biri olduğu tespit edildi. Kayıp olan 1 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seferihisar'da Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu: 4 Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika

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