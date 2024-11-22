Seferihisar'da Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 14 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar'da Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 14 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine açılan ateş sonucu 3 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

22.11.2024 15:00
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1) SEFERİHİSAR'DA 3 POLİS MEMURUNUN YARALANDIĞI OLAYIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden 3 sivil polis memuruna ateş açılıp, yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından dün serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç.'ye çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Olayın ayrıntıları ise dikkat çekti. Seferihisar'da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

Olay günü ise ihbar sonrası bölgeye giden polis ekiplerinin Sedat Ç.'nin üzerini aradığı, bu sırada ağabeyi Mehmet Salih Ç.'nin, iddiaya göre, arama yapan sivil polislere belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, savcılık talimatıyla dün polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Salih Ç., kardeşi Sedat Ç., Suat K., Berkan Ç., Onur Murat K. ve Sami Ç. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seferihisar'da Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 14 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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