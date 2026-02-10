"Turizm Elçileri" Seferihisar'da Buluştu - Son Dakika
"Turizm Elçileri" Seferihisar'da Buluştu

10.02.2026 17:56  Güncelleme: 22:49
İzmir Rehberler Odası'na bağlı 45 turist rehberinin katılımıyla Seferihisar'da düzenlenen programda, rehberlere yerel kültür ve gastronomi rotaları hakkında eğitim verildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin turizm vizyonunu ve sürdürülebilir kalkınma projelerini tanıttı.

(İZMİR) - İzmir Rehberler Odası'na bağlı 45 kişilik profesyonel turist rehberi grubu, Rehberler Odası Başkanı Ayça Kesici öncülüğünde Seferihisar'da buluştu.

Seferihisar Belediyesi ev sahipliğindeki program kapsamında rehberlere, İon Rotası başta olmak üzere Seferihisar'ın kültür, gastronomi ve tematik turizm rotaları hakkında kapsamlı bir mesleki eğitim verildi.

Eğitim programı, Seferihisar'ın kültürel mirasının, yerel üretim değerlerinin ve sürdürülebilir turizm vizyonunun rehberler aracılığıyla daha geniş kitlelere aktarılmasını hedefledi. Program boyunca rehberlere; İon Rotası Projesi, Karakılçık Rotası, Enginar Rotası, gastro rotalar, köylerde yürütülen yerel kalkınma çalışmaları, mavi bayraklı plajlar ve Seferihisar'ın sahip olduğu özgün değerler detaylı sunumlarla tanıtıldı.

Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde rehberle bir araya gelen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin turizm vizyonunu ve yürütülen projeleri anlattı. Yetişkin, rehberleri Seferihisar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'nin turizm elçilerini, kültürel mirasımızın en önemli koruyucuları olan siz değerli rehberlerimizi Seferihisar'ımızda ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Mesleki eğitim için burada olmanız, bizim için sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda ortak bir vizyonun buluşmasıdır. Bu sebeple yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

Seferihisar'ın yalnızca bir "Sakin Şehir" olmadığını vurgulayan Yetişkin, ilçenin yaşayan bir tarih olduğunun altını çizerek, "Bizler Seferihisar Belediyesi olarak turizmin sadece deniz ve güneşten ibaret olmadığına inanıyoruz. İlçemizin geleceğini; toprağımızın bereketi, tarihimizin derinliği ve kültürel mirasımız üzerine inşa ediyoruz" dedi.

Yerel üretimden küresel turizme

Başkan Yetişkin, Seferihisar'da yürütülen tematik rotaların temelinde yerel kalkınma anlayışının bulunduğunu belirterek, karakılçık buğdayı ve enginarın yalnızca bir ürün değil, birer hikaye olduğunu ifade etti. Yetişkin, "Gastro rotalarımızla unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi gün yüzüne çıkarıyor, Karakılçık Rotası ile ata tohumumuzun, Enginar Rotası ile enginarımızın hikayesini dünyaya anlatıyoruz. Köy pazarlarımızı birer alışveriş noktası değil, yerel üreticinin bayrağı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Seferihisar Belediyesi bünyesinde kurulan Dış İlişkiler, Turizm ve Projeler Birimi ile çalışmaların kurumsal bir disiplinle yürütüldüğünü vurgulayan Yetişkin, ilçenin turizmde örnek bir belediyecilik modeli sunduğunu belirtti.

İon Rotası Asya pazarına açılıyor

Başkan Yetişkin, "Türkiye'nin ilk Cittaslow kenti olan Seferihisar, her zaman öncü olmuştur. Yıllardır büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz İon Rotası projemizle antik çağın ışığını günümüze taşıyoruz. Şu an hazırladığımız Çince kitap projesiyle Ege Bölgesi'ni Asya pazarına açmayı hedefliyoruz. Bu, sadece Seferihisar için değil, ülkemiz için de stratejik bir adımdır" dedi.

Rehberlerin bir destinasyonun ruhunu aktaran en önemli paydaşlar olduğuna dikkati çeken Yetişkin, İzmir Rehberler Odası Başkanı Ayça Kesici ve tüm rehberlere teşekkür etti.

Program kapsamında rehberler; Sığacık Kaleiçi Gezisi ile Osmanlı savunma hattının önemli duraklarını, Yazarlar Evi'nde yerel lezzetlerin tadımını, Ulamış Köyü – Karakılçık Rotası ile ata tohumuna dayalı tarımsal mirası, Düzce Köyü – Enginar Rotası ile Seferihisar'ın simge ürünlerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

