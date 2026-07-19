Şehit oğlunun hatıra ormanını babası suluyor - Son Dakika
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Şehit oğlunun hatıra ormanını babası suluyor

Şehit oğlunun hatıra ormanını babası suluyor
19.07.2026 13:35
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Gürsel Arslan, geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınlarında şehit olan AKUT gönüllüsü oğlu Bayram Eren Arslan anısına Ankara Mamak'ta oluşturulan hatıra ormanının bakımını üstlendi. Aracına kurduğu 300 litrelik sulama sistemiyle 500 fidana can suyu veren Arslan, çöpleri toplayıp temizlik yapıyor. Yozgat'taki hatıra ormanını da sulayan baba, oğlunun adının bir okula verilmesini istiyor ve anısına belgesel hazırlıyor.

ANKARA'da Gürsel Arslan (53), geçen yıl Eskişehir'deki orman yangınlarına müdahale sırasında şehit olan oğlu AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan (24) anısına oluşturulan hatıra ormanının bakım ve sulamasını üstlendi. Gürsel Arslan, aracının arkasına kurduğu 300 litrelik özel sulama sistemi ile 500 fidana can suyu verip, bölgede çöpleri de toplayarak ormanın bakımını yapıyor.

AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan, geçen yıl Eskişehir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ederken şehit olanlar arasında yer aldı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), anısını yaşatmak adına Ankara'nın Mamak ilçesi İmrahor bölgesindeki ağaçlandırma sahasına, 'Şehit Bayram Eren Arslan Hatıra Ormanı' ismini verdi. Şehidin babası Gürsel Arslan ise oğlunun anısının yaşatıldığı hatıra ormanının tüm bakım ve sulamasını üstlendi. Gürsel Arslan, aracının arkasına kurduğu 300 litrelik özel sulama sistemiyle, belli aralıklarla, hatıra ormanındaki 500 fidana can suyu taşıyor. Arslan, ormandaki çöpleri toplayıp, temizlik çalışması da yapıyor. Arslan, OGM tarafından memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çamurlu köyünde oluşturulan 'Eren Arslan Hatıra Ormanı'nda da vakit buldukça bakım ve sulama çalışması yapıyor.

'OĞLUMUN ANISINI YAŞATACAĞIM'

Gürsel Arslan, oğlunun doğayı, yeşili ve hayvanları korumak için şehit olduğunu söyleyerek, "Eren tamamen gönüllü bir şekilde vatanı, milleti ve doğa için çalışmalarda bulundu. Oğlumun şehit olduğu gün, ben devlet büyüklerimizden oğlumun adına ağaçlara bakıp büyüteceğim bir orman yeri istedim. Sayın Bakanımız da bana burayı gösterdi. Buranın hemen yakınında evimiz var. Ben buraya hafta sonları geliyorum. Burada yaklaşık 500 ağaç var. Aracıma yaptırdığım özel düzenekle geçen hafta 500 fidanı suladım. Ardından ormandaki çöpleri topladım. OGM köyümde de Eren adına bir hatıra ormanı yaptı, oraya da gidiyorum. Temmuzun sonu gibi 2'nci defa sulayacağım. Ağustos gibi de 3'üncü defa sulayacağım ve bu sezonu kapatacağım. Bu sezon güzel yağmurlar yağdı. Ağaçlarımızın hemen hemen hepsi tuttu. Yozgat'ta da yaklaşık 345 çam ağacı var. Oraya 60 meyve ağacı da ben diktim. Meyve ağaçları da tuttu. Geçen hafta Yozgat'a da giderek onları da suladım. Bakanlık, beni kırmayıp bu alanları yaptı. Ben de oğlumun anısını yaşatacağım ve bu ormanları büyüteceğim. Bu ormanların altında da oturacağım. Kızım da gelip buranın temizliğinde bana yardımcı oluyor. 300 litrelik bir sistem kurdum. Bu sistemle bütün ağaçları sulayabiliyorum" dedi.

'EREN'İN ÖZVERİSİYLE AĞAÇLARI BÜYÜTÜYORUZ'

Gürsel Arslan, hatıra ormanına oğlunun isminin verilmesinin kendileri için gurur olduğunu söyleyerek, "Tabelanın önünden her sabah ve akşam geçerken, 'Günaydın oğlum, iyi akşamlar oğlum' diyerek oğluma selam veriyorum. Tabela tam da ormanın ortasında, sulamamı bitirdikten sonra burada oturup bir şeyler yiyoruz. Arkamızda Eren'in bizi izlediğini biliyoruz. Biz de Eren'in bize bıraktığı yoldan adına yakışır bir şekilde Eren'in özverisiyle bu ağaçlarımızı büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

'ADININ BİR OKULA VERİLMESİNİ İSTİYORUM'

Arslan bundan sonraki süreçte de oğlu için çabalayacağını söyleyerek, "Mamak'ta okuduğu liseye oğlumun adının verilmesini istiyorum. Çünkü orada da Eren gibi nice Erenler yetişmesini istiyorum. Eren vatanı ve milleti için şehit oldu. Hayvanlar, doğa ve ağaçlar için şehit oldu. Oğlumun adının Ankara'da yaşadığı mahallede bir ilkokula, ortaokula veya liseye verilmesini istiyorum. Bu benim Milli Eğitim Bakanlığımızdan özel ricam" diye konuştu.

Oğlu için bir belgesel filmi de hazırladığını söyleyen Arslan, "Belgeselde Eren'in bugüne kadar yaptığı işlere, kurtardığı insanlara, doğaya olan katkısına yer verdim. Belgeselin, şehit olmasının 1'inci yılında yapılacak anma töreninde gösterimi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit oğlunun hatıra ormanını babası suluyor - Son Dakika

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