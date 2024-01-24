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Şehit Anasına Mektup Yarışmasında Birinci Olan Mektup Şehit Ailesine Okundu - Son Dakika
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Şehit Anasına Mektup Yarışmasında Birinci Olan Mektup Şehit Ailesine Okundu

Kocaeli Derince'deki Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Şehit Anasına Mektup' yarışmasında birinci olan mektup, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın ailesine okundu. Mektupta, şehitlere olan minnet ve vatan sevgisi vurgulandı. Okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin taziye ziyareti gerçekleştirdi.

24.01.2024 - 20:37,
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Şehit Anasına Mektup' yarışmasında 1'inci olan mektup, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın ailesine okundu. Mektupta, 'Feda olsun şehidimize her şey feda. Haklarıdır ayaklarına değmiş her taşa vermek ceza. Haklarıdır, onlara edilmiş ve edilecek binlerce dua. Dün feda, dünya feda' ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25), geçen aralık ayında şehit oldu. Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi idaresi, öğretmen ve öğrencileri Şehit Dündar'ın Kızıltepe ilçesinde bulunan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

'FEDA OLSUN ŞEHİDİMİZE HER ŞEY FEDA'

Ziyarette, okul idaresince öğrenciler arasında yapılan 'Şehit Anasına Mektup' yarışmasında birinci olan mektup, 12. sınıf öğrencisi Sude Aslan tarafından şehidin ailesine okundu. Mektupta şu ifadelere yer verildi; 'Vatanın her bir zerresinde hakkı olan aziz şehitlerimiz, tüm bir memleketin vasisi, onun bekçisidir. Yollarda atılan her bir adımın teminatı, onların emeğidir. Alınan her hür nefesin bedeli, hürce eksilen nefeslerimizdir. Nefeslerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimiz sizin emanetinizdir. Ne büyük sevdadır ki bu vatana' Ne büyük bir hasrettir ki bırakır yürekte koskoca bir yara. Ne büyük bir onurdur ki bir şehide seslenmek, bizden yana?

Sevgilerin en yücesi vatan sevgisidir. Bedellerin en ağırı, can vergisidir. Gururların en kadim olanı şehadet takdimidir. Ölçü olmaz milletteki minnete, ölçülmez şehitteki mertebe. Ebediyete yolcu edilmiş şehitler, ahiri gözetmezler. Feda olsun şehidimize her şey feda. Haklarıdır ayaklarına değmiş her taşa vermek ceza. Haklarıdır, onlara edilmiş ve edilecek binlerce dua. Dün feda, dünya feda?

Ey bu memlekete kahraman doğuran anne, bu vatana yiğit yetiştiren baba. Ferah tutun o mukaddes yüreğinizi? Evladınız, Cebrail'iniz; şimdi cennetin en kadim yolcusu, milletin en muzaffer evladı, cihanın cefakar Mehmed'i, yüce Türk ordusunun onurlu ve şehadete alnı dik yürümüş kahramanıdır. Güneş; ortadan ayırsa bile bendini, yine ödeyemez şehidin hakkını. Ay, geceleri gündüz edebilse yine karşılayamaz şehidin bir bakışını. Tersine dönse bile dünyanın nizamı, değişmez vatanın meramı. Melamet olmaz dağlarda vatan savunana, cihan boyun eğer şehadete koşana. Şehit millettir, millet şehit demektir. Artık tüm bir millet sizlerin evladıdır, sizler de bu milletin anne ve babası.? (DHA)

Şehit Anasına Mektup Yarışmasında Birinci Olan Mektup Şehit Ailesine Okundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Anasına Mektup Yarışmasında Birinci Olan Mektup Şehit Ailesine Okundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Anasına Mektup Yarışmasında Birinci Olan Mektup Şehit Ailesine Okundu - Son Dakika
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