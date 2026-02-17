Şehit Annesi Yangında Oğlaklarını Kurtardı - Son Dakika
Şehit Annesi Yangında Oğlaklarını Kurtardı

17.02.2026 12:04
YAKUP SAĞLAM/MEHMET SANCAKZADE - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde yangın çıkan 75 yaşındaki şehit annesi Fatma Hakan, biberonla beslediği 2 oğlak ve kuzusunun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla buruk sevinç yaşadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde 2004'te terör saldırısında şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan'ın annesinin, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katındaki evinde yangın çıktı.

Elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangının ardından adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında alt katında oturan gelininin yanında bulunan şehit annesi Fatma Hakan, üşümesinler diye evde baktığı 2 oğlak ve kuzusunun mahsur kalması nedeniyle üzüntü yaşadı.

Hakan'ın "İçeride oğlaklar var, onları çıkartın ne olur, Allah rızası için..." sözleri üzerine hızla eve giren ekipler, kucakladıkları hayvanları kurtardı.

Evinde hasar oluşan Hakan, biberonla besleyip bebek bezi bağladığı "yavrularının" iyi olduğunu görünce teselli buldu.

İtfaiyecilerin, şehit annesinin hayvanlarını kurtarması ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Üşümesinler diye onları içeri aldım"

Fatma Hakan, AA muhabirine, çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra gelininin evine gittiğini söyledi.

"Yangın var" bağrışlarının ardından merdivene çıktıklarını dile getiren Hakan, "Geldik ne görelim? İçeriyi duman kaplamış, kimse giremedi içeri. O arada 'İçeride oğlaklar var, onları çıkartın ne olur, Allah rızası için...' dedim. İtfaiye kuzuları kucaklayarak çıkardı." ifadesini kullandı."

Hakan, yavruları soğuktan korumayı amaçladığını belirterek, "Dışarısı soğuk bir de yağmur yağdığı için üşümesinler diye onları içeri aldım. Ne bileyim böyle yangın olacağını. Yine de kurtardık şükür, çok sevindim. Mutluyum, 3 can kurtardık, bunlar da can." dedi.

"Kuzulara çocuk gibi bakıyorum"

Hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan, şunları kaydetti:

"Kuzularımı seviyorum, onlarla günümü geçiriyorum, mutlu oluyorum. Kuzulara çocuk gibi bakıyorum, biberonla ağızlarına süt veriyorum. Kurtulmalarına çok sevindim. Evimin düzeltilmesini istiyorum."

Annesiyle aynı evde yaşayan 45 yaşındaki Yavuz Hakan da annesinin yangın sırasında hayvanları için endişelendiğini aktararak, "Annem kuzulara çocuk gibi bakıyor, onlarla vakit geçiriyor. Kuzulara bir şey olsaydı annem çok kötü olurdu. Ev yandı ama çok şükür onlar kurtuldu. İtfaiyecilere ilk önce 'Kuzularımı kurtarın' demiş. Çok şükür şimdi onlara bakıp teselli oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Buruk Sevinç, Yakup Sağlam, İtfaiye, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

