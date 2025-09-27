Şehit Babasının Aracı Kundaklandı - Son Dakika
Şehit Babasının Aracı Kundaklandı

27.09.2025 12:53
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesinde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

