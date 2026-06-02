Şehit Binbaşı Nihat İlgen\'in adı Bolu\'daki ortaokula verildi

02.06.2026 09:56
Gürcistan-Azerbaycan sınırında geçen yıl düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in adı, memleketi Bolu'daki bir ortaokula verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, okulda düzenlenen programa Vali Abdulaziz Aydın, şehidin ailesi ve yakınları, kurum amirleri, öğretmenler ile öğrencilerin katıldığı bildirildi.

Paylaşımda Aydın, şehitlerin milletin bağımsızlığı ve geleceği uğruna en büyük fedakarlığı gösterdiğini vurgulayarak, Binbaşı İlgen'in adının bir eğitim kurumunda yaşatılmasının anlamlı olduğunu aktardı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük güç, vatanı, bayrağı ve mukaddes değerleri uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman evlatlarıdır. Şehidimiz Nihat İlgen de bu asil ruhun, bu yüksek fedakarlık şuurunun müstesna temsilcilerinden biridir. Bugün bir eğitim yuvasının onun adını taşıyor olması yalnızca bir isim verme değil, isminin unutulmayacağının ve zamana teslim edilmeyeceğinin güçlü bir ifadesidir."

Kaynak: AA

