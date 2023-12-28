CHP Genel Başkan Yardımcısı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği\'ni ziyaret etti

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni (ŞAGAD) ziyaret etti. ŞAGAD Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Şehit cenazesinde Genel Başkan'a yapılanı kesinlikle saygısızlık olarak görüyoruz. Hiçbir partinin, terörle bağlantısı olan partileri ayırıyorum, özellikle ana muhalefet partisi liderinin şehit cenazesine katılıp katılmaması kimsenin tekelinde değildir. Şehidin ana babası dahi böyle bir şeyi talep edemez. O şehit olduktan sonra artık bu ülkeye mal olmuştur. Herkes katılabilir, gidebilir. Genel Başkana 'Rahat rahat gezemez, edemez…' Sayın Genel Başkan nereyi gezmek istiyorsa biz yanında yürürüz. Bu bizim o siyasi görüşe bağlı olduğumuz falan anlamına gelmesin. Sizin yerinizde başka bir ana muhalefet partisi olsa aynı şeyi ona da yaparız" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bugün İzmir'in Bornova ilçesinde ŞAGAD'ı ziyaret etti. Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Hafta sonu yaşanan müessif olay bizi yüreğimizden yaraladı, çok üzdü. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yakınlarına, TSK'ya ve silah arkadaşlarına sabır diliyoruz. Şu anda orada görev yapan fedakar askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, diğer emniyet güçlerine zor coğrafi koşullarda ve meteorolojik şartlarda başarılar diliyoruz. Biz burada sizin şahsınızda, derneğinizin kurumsal yapısında şehit ailelerimize, şehitlerimize rahmet, minnet ve şükran duygularımızı iletmek, ömürlerinin güzel çağında bu vatan, bayrak için sağlıklarından vazgeçen gazilerimize desteklerimizi iletmek için geldik. Bu vesileyle İzmir'den başlayıp daha sonra Ankara'da da planlıyoruz bu tip ziyaretleri. Bu toplantıdan istifadeyle hem şahsınıza ve kurumsal yapınıza minnet duygularımızı iletirken hem de sizin şehit ailelerimiz ve gaziler konusunda bizden talepleriniz, iletmemizi istediğiniz, takip etmemizi istediğiniz konularda da bilgi talebinde bulunacağız."

ŞAGAD Başkanı Erdem Çerçioğlu ise şunları söyledi:

"BUGÜN MEHMETÇİK VAKFI BİLE 1985 YILINDA KURULDUKTAN SONRA, BUGÜNE KADAR DAHA BİR TANE MEHMETÇİK NE YÖNETİMİNE GİRMİŞTİR NE İLLERDEKİ TEMSİLCİSİ OLMUŞTUR"

"Şu an geneli terörle mücadele gazileriyle bir aradasınız. 12 askerimizin şehit olmasıyla ilgili ailelerine başsağlığı diliyorum. Ulus olarak hepimizin başı sağ olsun. Böyle olaylar keşke olmasın. 12 değil bir tane asker de gelmesin. Bunların tamamının biz mülkiye yönetiminde bir savaş olarak algılamak değil, yanlış politikaların sonucunda biz bu şehitlerin geldiğini düşünüyoruz. Daha ılımlı bir siyasetle ya da bütünleştirici bir yapıyla böyle şehitlerin geleceğini zannetmiyoruz. Artık lütfen Türk askerinin bir değeri olsun. Hiçbir değeri yok. Emir komuta zincirinde emir verildiği zaman hayatından, canından, uzuvlarından vazgeçen insanlar, emre hiç karşı gelmeden vatan, millet için atılıyor. İnsanlar yaralanmadan ya da ölmeden önce böyle bir haklarının olduğunu bilmiyorlar. Biz şundan rahatsızız. 19 Eylül Gaziler Günü'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde 'ellerine kına yakılarak askere gönderilenler' denilenler erler. Ama Türkiye'de şöyle bir yapı oluşmuş. Bütün başları rütbeli askerler kapmış durumda. Bugün Mehmetçik Vakfı bile 1985 yılında kurulduktan sonra, bugüne kadar daha bir tane Mehmetçik ne yönetimine girmiştir ne illerdeki temsilcisi olmuştur. Biz artık şunu algılıyoruz. Siz bir şey bilmiyorsanız, biz sizin adınıza çalışırız. Aslında böyle bir şey yok.

"ŞEHİT CENAZESİNDE GENEL BAŞKANA YAPILANI KESİNLİKLE SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bugünlerde sırtı sıvazlanan insanlar biziz. Bu ülkenin ana yükünü çeken ana kademe burada. Ama ne yazık ki düzelmiyor. Şehit cenazesinde genel başkana yapılanı kesinlikle saygısızlık olarak görüyoruz. Hiçbir partinin, terörle bağlantısı olan partileri ayırıyorum, özellikle ana muhalefet partisi liderinin şehit cenazesine katılıp katılmaması kimsenin tekelinde değildir. Şehidin ana babası dahi böyle bir şeyi talep edemez. O şehit olduktan sonra artık bu ülkeye mal olmuştur. Herkes katılabilir, gidebilir. Genel Başkana 'Rahat rahat gezemez, edemez…' Sayın Genel Başkan nereyi gezmek istiyorsa biz yanında yürürüz. Bu bizim o siyasi görüşe bağlı olduğumuz falan anlamına gelmesin. Sizin yerinizde başka bir ana muhalefet partisi olsa aynı şeyi ona da yaparız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan bir saldırı vardı. Türkiye'de ŞAGAD olarak o olayı kınayan tek derneğiz. Biz yanlış olduğunu düşünüyoruz.

"BİLDİRİYE İMZA ATIP ATMAMA KONUSUNDA EN DOĞRU KARARI VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sayın Genel Başkanımızın sadece ilk görevi devraldığında selamlama yaparken, selamlamayı yanlış yaptığını düşünüyoruz. Ama ondan sonraki bildiriye imza atıp atmama konusunda en doğru kararı verdiğini düşünüyoruz. Siyasetin hiçbir şekilde şehit cenazesinin üstüne el konularak uğurlanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Lütfen artık bizim üstümüzden, sırtımızı sıvazlayarak bir yerlere gelme konusunda yapmasınlar bunu. Biz rahatsız oluyoruz."

Çerçioğlu, Bağcıoğlu'na dernek olarak yaşadıkları sıkıntılara ilişkin dosya sundu. Çerçioğlu, Bağcıoğlu'na "Parti içerisinde bu konularla ilgili çalışma yaparsanız çok mutlu oluruz" dedi. Bağcıoğlu, "Kesinlikle, görevimiz o zaten bizim" diye yanıt verdi.

Çerçioğlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Rahatsız olduğumuz bir konu var. Bir şehit annesi, Konak Orduevi'nin önünden geçerken 'Burada da askeriye varmış. Girip bir bardak çay içeyim' derse girebiliyor mu? Bu ne kadar acı bir şey. Sabaha kadar sırtımızı sıvazlasanız bunun acısını geçiremezsiniz. Bu konularda hassas olalım. Subay orduevlerine ya da diğer orduevlerine girerken, 'Oraya girelim. Bedava hizmet alalım' peşinde değiliz. Herkes nasıl hizmet alıyorsa biz de aynı şekilde hizmet alalım. Ama bu evladını vermiş, herhangi bir uzvunu kaybetmiş bir kişinin kapıdan döndürülmesi kadar ayıp bir şey olamaz. Bunu da dillendirirseniz çok mutlu oluruz."