Şehit İkmal Er Semih Erdoğan\'ın naaşı Giresun\'a getirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı memleketi Giresun'a getirildi.

Erdoğan'ın naaşı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak ile Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Askerler tarafından uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konuldu.

Cenaze nakil aracıyla Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürülen şehit İkmal Er Semih Erdoğan, yarın Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Törene, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Çolak Erdoğan'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan ve dün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavilerine başlanan 7 Mehmetçikten Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirmişti.