Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen\'in cenazesi, Afyonkarahisar\'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

05.05.2025 14:35
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine getirildi.

Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı.

Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İkmal ve Garnizon Komutanı Fatih Dağlı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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