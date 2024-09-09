Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Zonguldak'a getirildi ve burada büyük bir törenle defnedildi. Törene şehidin ailesi, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

09.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Buradan defnedilmek üzere kara yoluyla Zonguldak'a götürülen şehit Eroğlu için Ormanlı beldesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesinde şehidin eşi Gülcan, babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Eroğlu'nun naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde götürüldüğü Ortacı köyünde aile mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, belediye başkanları, partilerin il ve ilçe başkanları, kurum ve daire müdürleri ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Ömer Eroğlu, zonguldak, Karadeniz, Jandarma, Tunceli, Savunma, Ereğli, Ovacık, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement