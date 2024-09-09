Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı\'nın Cenazesi Isparta\'da Toprağa Verildi

Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da askeri törenle defnedildi. Şehidin eşi, doğum yaptığı için cenazeye katılamazken, yeni doğan bebeğine 'Orhan Kağan' ismi verildi. Cenaze törenine katılanlar arasında aile bireyleri ve binlerce vatandaş vardı.

09.09.2024 18:19
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TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehidin dün doğum yapan eşi cenazeye katılamazken, dünyaya gelen erkek bebeğe ise 'Orhan Kağan' adı verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından saat 14.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra helallik alınması için önce babasının evine, ardından da annesinin yaşadığı eve götürüldü. Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi helallik alınmasının ardından da tören için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

Cenazeye şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun ve CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazı sırasında şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı ile kız kardeşi Gizem Büyükçaylı da saf tuttu. Namaz sonrası bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi daha sonra nakil aracına konularak şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi.

ADI OĞLUNA VERİLDİ

Dün Balıkesir'de doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren şehidin eşi Gizem Büyükçaylı ise doktorunun uygun görmemesi nedeniyle cenazeye katılamadı. Şehidin dün doğan bebeğine ise 'Orhan Kağan' adı verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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