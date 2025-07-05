ŞEHİT ORMAN İŞÇİSİ ŞAHİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangında şehit olan Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli şoför, evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin (45) için Kiraz'ın Çatak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, Şahin'in eşi Nazire Şahin, çocukları Emir Sahin, kızı Sude Şahin ile meslektaşları katıldı. Cenaze töreninde şehidin özgeçmişi okundu. Ardından dua okunup, cenaze namazı kılındı. Şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şahin'in cenazesi Çatak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende Bakan Yumaklı, şehidin oğlu Emir Şahin'in elini bir an olsun bırakmadı.

Kadir ÖZEN - Buse BAĞCI/ İZMİR,