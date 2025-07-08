Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin (23) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Fatih Yedikule'deki baba ocağına getirilen Gültekin için burada "helallik" alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehidin ailesi gözyaşı döktü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende fenalaşan şehidin ablasına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.