Irak\'ta şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay\'ın cenazesi Afyonkarahisar\'da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Ramazan Günay'ın (25) cenazesi, helallik alınmak üzere Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra mahalle meydanına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına yakınları sarılarak gözyaşı döktü.

Ağabeyinin asker üniformasını giyen Yasemin Günay, tabutun üstüne subay kılıcı bıraktı.

Şehit annesi Firdevs Günay, oğlunun tabutu başında, "Herkesi korudun kendin şehit düştün. İlk göz ağrım, bebeğim hiçbir zaman incitmedin beni. Hiç hatır kırmadın. Hakkım sana helal olsun. Sende hakkını helal et. Söyleyecek çok sözüm var. Allah bana dayanma gücü ve sabır versin." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

Törene, şehidin ailesi, yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.