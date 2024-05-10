Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Bebeği Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Bebeği Toprağa Verildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı\'nın Bebeği Toprağa Verildi

Irak'ta şehit düşen İsmail Yazıcı'nın hamile eşi Seda Yazıcı'nın Mersin'de doğum yaptığı bebeği, ciğerlerindeki kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi Tarsus ilçesindeki Kulak Mezarlığı'nda defnedildi.

10.05.2024 16:35
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın dün Mersin'de dünyaya gelen ve ciğerlerinde ani gelişen kanama nedeniyle yaşamını yitiren bebeği, Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde geçen yıl 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Yazıcı'nın hamile eşi Seda Yazıcı, dün Mersin'de özel bir hastanede doğum yaptı.

Dünyaya gözlerini açtığında "Alya" ismi verilen bebek, aniden ciğerlerinde kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Müdahalelere rağmen kalbi duran bebek, hayatını kaybetti.

Şehit Yazıcı'nın vefat eden bebeği için Tarsus ilçesi Kulak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende anne Seda Yazıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan namazın ardından bebeğin cenazesi, mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz de katıldı.

Kaynak: AA

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