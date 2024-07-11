Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulunda Yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulunda Yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, isminin verildiği okulda yaşatılıyor.

11.07.2024 13:10
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, isminin verildiği okulda yaşatılıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Halil Hamuryen'in (38) fotoğrafları, üniformaları ve kişisel eşyaları, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okuldaki anı köşesinde sergileniyor.

Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki anı köşesinde şehidin hatırası yaşatılıyor.

Şehidin ağabeyi Celal Hamuryen, AA muhabirine, kardeşinin Hakkari'de 6 yıl boyunca terörle mücadelede görev aldığını anlattı.

Kardeşinin, vatanı ve bayrağı savunurken Ankara'da şehit düştüğünü belirten Hamuryen, 7 yaşındaki yeğeninin babasız kaldığını ifade ederek, "Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Kardeşiyle en son 15 Temmuz 2016'da görüştüğünü belirten Hamuryen, "Vatan bir bütündür, bölünemez. Biz de her zaman vatanımız için canımızı seve seve vermeye hazırız. O akşam darbe girişiminden önce kardeşimle son kez görüştük. 'Servisteyim göreve çağrıldım' demişti, sonra bir daha haber alamadık." diye konuştu.

Hamuryen, şunları söyledi:

"Şehit ağabeyi olmak başka bir şey. Onu ben büyüttüm, ben okuttum, askere gönderdim, evlendirdim, yuvasını kurdum. Bir okula şehidimizin ismi verildi, yine şehidimizin adına bir çeşme yaptırıldı. Şehitler parkı yaptırıldı, o parkta da şehidimizin fotoğrafı bulunuyor."

"Milletimiz vatanına sahip çıktı"

Şehitlere minnettar olduklarını belirten Hamuryen, darbecilerin ülkenin birliğine beraberliğine kastettiğini dile getirerek, "Vatanımızı bölmeye çalıştılar ama milletimiz dimdik vatanına sahip çıktı. Şehitlerimizin sayesinde vatanımız kutsal. Vatanın her tarafı şehit kanlarıyla sulanmış. Bayrağımız ilelebet dalgalanacak." ifadelerini kullandı.

Diğer ağabey Bilal Hamuryen de "Allah bir daha böyle bir acıyı ülkemize, milletimize yaşatmasın. Halil'i şehit etmekle ülkeyi ele geçireceklerini sandılar. Ülkeye can vermeye, şehit olmaya hazır binlerce Halil kardeşimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Terör, Güncel, Son Dakika

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