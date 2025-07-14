Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor

Şehit polis memuru Hamuryen\'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor
14.07.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okulda yaşatılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okulda yaşatılıyor.

Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Hamuryen'in fotoğrafları, üniformaları ve kişisel eşyaları, okuldaki anı köşesinde sergileniyor.

Okulu ziyaret eden şehidin ağabeyi Bilal Hamuryen, kardeşinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hamuryen, "O gece FETÖ'cüler Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırı düzenlediler. Kardeşim de oradaydı. Bu acıyı çeken bilir. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın. Allah, ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Çok şükür Türkiye güçlü ve inançlıdır. İçimizdeki hainleri ezecek gücü vardır. Bu gücümüzü tüm dünyaya ispatlamışız." dedi.

Kardeşinin ve diğer kahramanların teröristler karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Hamuryen, "FETÖ'cülere ve arkasındaki güçlere gereken dersi verdik. Biz bu vatan için şehit olmaya ant içmişiz. Bir Halil giderse binlerce Halil gelir. Çok şükür bu vatan için şehit olacak binlerce kahramanımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman kahramanlar bitmez. Şu anda ailemizden 15 kişi vatani görevini yapmaktadır. Vatan için her zaman şehit olmaya hazırız." diye konuştu.

Hamuryen, daha sonra kardeşinin kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Erciş, Polis, Polis, Terör, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor - Son Dakika

Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen’i evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 15:26:47. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.