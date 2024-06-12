Şehit Polis Memurunun Çocuklarına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Polis Memurunun Çocuklarına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 14 yaşına giren oğlu ve 5 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri tarafından düzenlenen kutlamada, çocuklar için pasta kesildi ve hediyeler verildi. Programa Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

12.06.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 14 yaşına giren oğlu ve 5 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyelerince, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla vurularak şehit olan polis memuru Göl'ün iki çocuğunun doğum günü kutlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi bahçesinde gerçekleştirilen kutlamada, Osman ve Güneş Gökçe Göl için hazırlanan pasta kesildi.

Kutlamaya katılanlar şehidin oğlu ve kızına çeşitli hediyeler verdi.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli, şehit polisin 12 Mayıs'ta doğan kızı Gökçe Güneş ve 8 Haziran'da doğan oğlu Osman Göl'ün doğum günlerini, sınav dönemine denk geldiği için aynı gün kutladıklarını söyledi.

Küpeli, dernek olarak şehitlerin emanetlerini çok önemsediklerini, onlar için her türlü desteği sunmanın gayretini gösterdiklerini belirtti.

Programa Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile bazı şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Doğum Günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis Memurunun Çocuklarına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Polis Memurunun Çocuklarına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement