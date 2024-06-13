KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası gerçekleştirildi

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HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: RAMAZAN BERKİN GÜLSOY

(GAZİMAĞUSA) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) arama kurtarma unsurlarının katılımıyla bugün KKTC'de Gazimağusa açıklarında yapıldı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'den arama kurtarma unsurlarının katılımıyla, 10-14 Haziran günleri arasında KKTC'de yapılıyor. Bu sene 20'ncisi yapılan tatbikatın deniz safhası, bugün Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Mavi Vatan" vurgusu

Tatar, tatbikatın ikinci gününde Doğu Akdenizde, mavi vatan dedikleri alanda Kıbrıs Türk halkının hak hukuk ve çıkarlarını korumak yanında insani arama kurtarma kabiliyetini de güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile KKTC güvenlik makamlarına teşekkür eden Tatar, Doğu Akdeniz'de mavi vatanda arama kurtarma kabiliyet gücünü göreceklerini kaydetti. KKTC güçlendirilirken, güvenlik, göçmen sorunları, milli çıkarlar hak, hukuk ve insanlık için imkan kabiliyetleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Tatar, bağımsız bir Türk devleti olan KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle her alanda güçlendiğini vurguladı.

Tatbikatın deniz safhası başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasının ardından sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmasıyla tatbikatın deniz safhası başladı. Geminin tatbikat bölgesine ulaşmasıyla senaryo gereği planlanan arama kurtarma faaliyetine geçildi.

Senaryo gereği; KKTC karasuları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde, içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı icra edildi. Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında Türkiye ve KKTC arama kurtarma teşkilatları harekete geçti. Ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait CN 235 tipi arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerinin tespiti için bölgede keşif uçuşu yaptı. Kazazedelerin bir kısmının tespit edilmesi üzerine helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, "Quick Strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Güven'e sevk edildi. Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Güven'e ait hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve TCSG Güven'e nakledildi.

Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma uçağı tarafından 1000 fit yükseklikten kazazedelerin bulunduğu bölgeye kurtarma botu bırakıldı ve uçak 5 bin fit yüksekliğe çıkarak arama kurtarma timini bölgeye bıraktı. Arama kurtarma timi, paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla kurtarıldı. Denizdeki diğer kazazedeler de TCSG Güven, helikopterler ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma personelince kurtarılarak hastaneye götürülmek üzere Gazimağusa Limanı'na sevk edildi.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine sahil güvenlik botları tarafından durması için uyarı anonsları ve önleme manevraları yapıldı. Önleme ve durdurma manevralarına cevap vermeyen kuru yük gemisini zapt etmek ve üzerindeki düzensiz göçmenleri tahliye etmek amacıyla Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından gemiye harekat düzenlendi. Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, TCSG Güven ve Söndüren-10 römorkörü tarafından söndürüldü.

Tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde, Gazimağusa açıklarında ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin helikopter yardımıyla kurtarılmasına yönelik faaliyet icra edildi. Sızan akaryakıtın çevre kirliliğine etkilerini minimuma indirmek adına akaryakıt tankeri etrafında bariyer kuruldu. Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları, sancak gemisi TCSG Yaşam'ın önünde selamlama geçişi yaptı.

Fırkateyn, İHA, Sahil Güvenlik Korveti...

Tatbikatın 11 ve 12 Haziran'da icra edilen fiili kısmına Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 fırkateyn, 1 İHA, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 5 helikopter, 2 uçak, 1 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC'den ise 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 1 arama kurtarma timi iştirak etti.

Tatbikatın deniz safhasını KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Azerbaycan'dan 3, Bangladeş ve Moritanya'dan birer yabancı gözlemci de izledi.