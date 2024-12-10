Şehit Teğmen Dut, Aydın'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(AYDIN)- Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut, Aydın Germencik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu bir UH-1 tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan altı askerden Teğmen Mustafa Atakan Dut için Aydın Germencik'te tören düzenlendi.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri, şehidin ailesi ve yakınları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Tören sırasında şehit Teğmen Dut'un ailesi göz yaşlarına hakim olamadı, ayakta durmakta zorlandı. Şehidin annesi Kübra Dut, tabuta sarılırken; babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ise oğlunun fotoğrafını öptü.

İkindi namazının ardından şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut'un öz geçmişinin okundu ve cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Teğmen Dut'un Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Dut, Germencik Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.