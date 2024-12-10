İzmir\'de Şehit Teğmenin Cenazesi Karşılandı

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ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi, İzmir'e getirildi. Buradaki törende şehidin kız kardeşi Ecem Nur Dut, bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu.

Şehit askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi, Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda, şehit Dut için karşılama töreni düzenlendi. Törene, askeri ve sivil yetkililer ile annesi Kübra Dut, babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut katıldı.

BABASI ASKERİ SELAM VERDİ

Şehit Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, askeri uçaktan tören kıtası tarafından aprona indirildi. Ardından tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Teğmen'in annesi ve kız kardeşi, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi ailenin önünden geçerken annesi Kübra Dut, kollarını uzatarak "Oğlum" demesi yürekleri dağladı. Şehidin kız kardeşi Ecem Nur Dut da bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise oğlunun naaşının geçişi sırasında askeri selam verdi. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.