Şehit Uzman Çavuş Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun naaşı Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesine getirildi.

Ailesinden helallik alınmasının ardından Ormanlı beldesi meydanına getirildi. Beldedeki Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Dört kardeşi bulunan Eroğlu'nun babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu törende gözyaşı döktü. Eşi Gülcan Eroğlu güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.