Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Manisa'da Gözyaşlarıyla Defnedildi - Son Dakika
Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Manisa'da Gözyaşlarıyla Defnedildi

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Manisa\'da Gözyaşlarıyla Defnedildi
14.09.2025 15:19
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kaza sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kaza sırasında uygulama yapan jandarma ekibine çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şehidin cenazesi, dualar eşliğinde helallik alındıktan sonra Bayramşah Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Yücel Yeşil'in eşi Özlem Uygun'un doğum yapacağı öğrenildi.

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde, uygulama sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kütahya- Gediz kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. ise gözaltına alındı.

HELALLİK ALINDI

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, dün memleketi Manisa'ya getirildi. Bugün Güneş Mahallesi'nde baba ocağında helallik alınan Yeşil'in cenazesi, duaların ardından tören için Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ne getirildi. Buradaki törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

TABUTA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil aile adına taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Ahmet Yeşil'in ise bir yıl önce yaşamını yitirdiği bildirildi. Törende şehit Yücel'in annesi Mukaddes Yeşil, boşandığı Özlem Uygun ve 3 yaşındaki oğlu Yağız Efe Yeşil, şehidin Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

ÇOCUĞU 2 GÜN SONRA DOĞACAKMIŞ

Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi öğle vakti mahalle meydanında kılınan namazın ardından Bayramşah Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan şehit Yeşil'in, geçen yıl 24 Haziran'da boşandığı eşi Özlem Uygun'un hamile olduğu ve bugünlerde bebek bekledikleri bildirildi.

Kaynak: DHA

