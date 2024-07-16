Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz programlarına katıldı

Güncel

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretiyle başladı. Başkan Yılmaz da ziyarette şehitlerin mezarına karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz 2026 yılında meydana gelen darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi Müzesi Gezisi ve Kortej Yürüyüşü" yapıldı. İstasyon Meydanı'ndan başlayan kortejde, vatandaşlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyen Başkan Yılmaz, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti. Program, saat 00.13'te sela okunmasıyla sona erdi.

Şehitkamil Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurduğu stantlarda, programa katılan vatandaşlara çorba, dondurma, çay ve su ikramında bulundu.